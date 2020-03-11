«Сочи» — «Оренбург». Прогноз (к. 2.30) и ставки на матч чемпионата России 11 марта 2020 года

В среду, 11 марта, в перенесенном поединке 18-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» на своем стадионе «Фишт» сыграет с «Оренбургом». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Сочи» — «Оренбург».

«Сочи»

Весеннюю часть чемпионата России сочинский коллектив начал с домашнего поражения от тульского «Арсенала» со счетом 1:2. Единственный гол за хозяев провел арендованный у «Зенита» Кокорин.

Вторая игра, которая также прошла на «Фиште», принесла «южанам» полновесные три балла. Была добыта виктория над «Уралом» (2:0) благодаря голам Мостового и Заики. Отметим, что сочинцы выиграли впервые с 30 сентября.

С 19 зачетными пунктами дружина Федотова замыкает турнирную таблицу российской Премьер-лиги, но в случае выигрыша в предстоящей игре она может подняться на 14 строку.

На «Фиште» в дебютном розыгрыше РПЛ «Сочи» одержал всего две виктории в десяти матчах, столько же встреч завершил мировыми исходами и шесть раз проиграл, разница мячей — 9:13.

«Оренбург»

«Оренбург» в двух встречах после возобновления чемпионата заработал четыре очка. Сперва «газовики» ушли от поражения в Самаре, сыграв с «Крыльями Советов» 1:1.

В минувшем игровом дне первенства «бело-синие» на своей территории благодаря дублю Деспотовича, забившего на 13-й и 77-й минете игры, переиграли тульский «Арсенал» со счетом 2:0.

В турнирной таблице российской Премьер-лиги оренбургский коллектив разместился на 11 позиции, имея в своем активе 23 пункта, оторвавшись от зоны прямого вылета всего лиши на три балла.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Десять гостевых игр текущего розыгрыша РПЛ принесли «Оренбургу» три победных результата, две ничьи и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 12:16.

В первом круге на поле «Оренбурга» эти команды расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Сочи» — 2.30, победа «Оренбурга» — 3.60, ничья — 3.30.

Прогнозируем, что команда Федотова, неплохо усилившая зимой свой состав, сможет заработать три очка в игре с бывшей командой своего наставника. Наш прогноз и ставка: победа «Сочи». 0