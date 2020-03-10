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    «Лейпциг» воспользуется проблемами «Тоттенхэма»

    «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч ЛЧ 10 марта 2020 года

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    Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм»
    Тимо Вернер
    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» на своем поле примет «Тоттенхэм». Поединок состоится 10 марта на стадионе «Ред Булл Арена». Начало в 23:00 по мск. Счет первой игры 1:0 в пользу хозяев. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 10 Марта 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 5.50
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» не знает вкуса поражений с начала февраля. С того момента команда выиграла три матча и столько же раз сыграла вничью. Однако «быки» не побеждали в двух последних встречах, сыграв 0:0 с «Вольфсбургом» и 1:1 с «Байером».

    Ранее «Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 0:5. Ну и на выезде в ЛЧ «бело-красные» обыграли с минимальным счетом «Тоттенхэм».

    Дома «Лейпциг» играет очень хорошо. В последний раз подопечные Нагельсманна проигрывали 2 октября.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Отметим, что в этом сезоне Лиги чемпионов хозяева проиграли только один матч, выиграв при этом в трех случаях.

    «Тоттенхэм»

    У «Тоттенхэма» есть проблемы. Во-первых, кадровые. Будут отсутствовать Кейн, Сон и Сиссоко.

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  • 02/03/2020

    • «Шпоры» проиграли 4 из 5 последних матчей, при этом во всех пяти встречах подопечные Моуринью не смогли выиграть. В последней игре коллектив сыграл вничью с «Бернли» 1:1. Чуть раньше гости вылетели из Кубка Англии от аутсайдера АПЛ «Норвича» (1:2 П).

    Помимо поражения от «Лейпцига» «Тоттенхэм» потерпел фиаско в матчах с «Челси» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (2:3).

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    • Выездная серия команды тоже не радует. Только в одном из семи гостевых поединков побеждали «шпоры». Также гости пропускали в четырех последних выездных матчах.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают, что «Лейпциг» является полноценным фаворитом — 1.57 на хозяев и 5.90 на гостей. На ничью поставили коэффициент 4.30.

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    Положение шаткое, однако чтобы пройти дальше, «Тоттенхэму» нужно забивать не менее двух мячей. Учитывая проблемы команды в последних матчах, сделать это им будет тяжело.

    Предлагаем поставить на победу «быков». У них больше вариантов в атаке, чем у «шпор». 0

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