«РБ Лейпциг» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч ЛЧ 10 марта 2020 года

«Лейпциг»
«Лейпциг» не знает вкуса поражений с начала февраля. С того момента команда выиграла три матча и столько же раз сыграла вничью. Однако «быки» не побеждали в двух последних встречах, сыграв 0:0 с «Вольфсбургом» и 1:1 с «Байером».
Ранее «Лейпциг» разгромил «Шальке» со счетом 0:5. Ну и на выезде в ЛЧ «бело-красные» обыграли с минимальным счетом «Тоттенхэм».
Дома «Лейпциг» играет очень хорошо. В последний раз подопечные Нагельсманна проигрывали 2 октября.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Отметим, что в этом сезоне Лиги чемпионов хозяева проиграли только один матч, выиграв при этом в трех случаях.
«Тоттенхэм»
У «Тоттенхэма» есть проблемы. Во-первых, кадровые. Будут отсутствовать Кейн, Сон и Сиссоко.
«Шпоры» проиграли 4 из 5 последних матчей, при этом во всех пяти встречах подопечные Моуринью не смогли выиграть. В последней игре коллектив сыграл вничью с «Бернли» 1:1. Чуть раньше гости вылетели из Кубка Англии от аутсайдера АПЛ «Норвича» (1:2 П).
Помимо поражения от «Лейпцига» «Тоттенхэм» потерпел фиаско в матчах с «Челси» (2:1) и «Вулверхэмптоном» (2:3).
Выездная серия команды тоже не радует. Только в одном из семи гостевых поединков побеждали «шпоры». Также гости пропускали в четырех последних выездных матчах.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают, что «Лейпциг» является полноценным фаворитом — 1.57 на хозяев и 5.90 на гостей. На ничью поставили коэффициент 4.30.
Положение шаткое, однако чтобы пройти дальше, «Тоттенхэму» нужно забивать не менее двух мячей. Учитывая проблемы команды в последних матчах, сделать это им будет тяжело.
Предлагаем поставить на победу «быков». У них больше вариантов в атаке, чем у «шпор». 0