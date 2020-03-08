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    «Вальядолид» воспользуется усталостью «Атлетика»?

    «Вальядолид» — «Атлетик». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата Испании 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Вальядолид» — «Атлетик»
    Серхио Наварро
    В воскресенье, 8 марта, в рамках 27-го тура испанской Примеры «Вальядолид» на «Хосе Соррилья» приме «Атлетик» из Бильбао. Начало встречи намечено на 16:00 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Примера 08 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    По итогам 26 туров «Вальядолид» находится с 29 очками на 15 месте в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от зоны вылета семь зачетных пунктов.

    За минувшие четыре поединка испанского первенства «фиолетово-белые» чередовали успешные домашние матчи с неудачными выездными встречами.

    В родных стенах в этом отрезке «пусела» сыграла вничью 1:1 с «Вильярреалом» и обыграла 2:1 «Эспаньол», а в гостях уступила 1:2 «Гранаде» и 0:1 «Реал Сосьедаду» в последнем туре Ла Лиги.

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    • На своей территории в этом розыгрыше Примеры «Вальядолид» победил только в трех встречах из 12, семь раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 13:9.

    «Атлетик»

    «Атлетик» накануне провел очень трудный поединок с «Гранадой» (1:2) в полуфинале Кубка Короля, но благодаря домашнему выигрышу 1:0 вышел в финал турнира, где сыграет с «Сосьедадом».

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    В турнирной таблице Примеры баски расположились на десятой позиции, имея в своей копилке 34 зачетных пункта, сильно отстав от европозиции, но значительно оторвавшись от опасной зоны.

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  • 05/03/2020

    • В минувшем туре испанского первенства «красно-белые» переиграли 1:0 в родных стенах «Вильярреал», тем самым прервав 10-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате, где было пять ничьих и столько же поражений.

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    Вне своих стен «Атлетик» одержал только одну победу в 13 поединках, семь встреч закончил мировыми и пять раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:15.

    В первом круге эти команды в Бильбао сыграли 1:1, в прошлом сезоне «Вальядолид» дома победил 1:0, а в гостях была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставка

    Баскам после тяжелого кубкового поединка будет трудно рассчитывать на благоприятный исход в Вальядолиде, где «пусела» играет очень даже неплохо. Наш прогноз и ставка: 1Х. 0

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