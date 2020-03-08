«Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года

В воскресенье, 8 марта, «Рубин» в Казани на стадионе Центральный сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Рубин» — «Крылья Советов».

«Рубин»

«Рубин», который зимой возглавил Леонид Слуцкий, по итогам 20 туров Премьер-лиги идет в зоне переходных матчей, на 13 месте. От 12 спасительной строки казанцы отстаю только по дополнительным показателям.

Первый поединок под руководством нового наставника, прошедший неделю тому назад, принес «рубиновым» выездную ничью с «Тамбовом» со счетом 0:0, тем самым продлив безвыигрышную серию в чемпионате до восьми игр.

Стоит отметить, что в этот период клуб из Казани шесть встреч закончил мировыми и дважды проиграл. При этом семь из этих игр закончились на «меньше».

В родных стенах в текущем розыгрыше РПЛ «Рубин» победил в трех поединках из девяти, дважды сыграл вничью и четыре матча проиграл, разница мячей — 5:8.

«Крылья Советов»

«Крылышки» с 19 зачетными пунктами в копилке находятся в зоне прямого вылета, на 15 позиции, отставая от 12 строки всего лишь на один балл.

Стартовый поединок после зимнего перерыва принес самарцам домашнюю мировую с «Оренбургом» (1:1), где они упустили победу в самом конце игры.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

У «волжан» тоже длительная безвыигрышная серия в чемпионате, насчитывавшая на данный момент семь встреч подряд, в которой было пять поражений и два ничейных исхода.

Девять гостевых встреч этого сезона Премьер-лиги принесли «Крыльям Советов» три выигрыша, одну ничью и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 10:12.

В первом круге эти коллективы сыграли в Самаре 0:0, а в прошлом чемпионате они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

Прогноз и ставка

В межсезонье самарцы отдали лучшего бомбардира команды Соболева в «Спартак», что значительно ослабило «волжан». Даже против такого «Рубина» у гостей немного шансов. Наш прогноз и ставка: победа «Рубина». 0