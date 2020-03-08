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    Добудет ли Слуцкий для «Рубина» долгожданную победу?

    «Рубин» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Рубин» — «Крылья Советов»
    Леонид Слуцкий
    В воскресенье, 8 марта, «Рубин» в Казани на стадионе Центральный сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 14:00 по Москве. Прогноз на «Рубин» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2020 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
    •

    «Рубин»

    «Рубин», который зимой возглавил Леонид Слуцкий, по итогам 20 туров Премьер-лиги идет в зоне переходных матчей, на 13 месте. От 12 спасительной строки казанцы отстаю только по дополнительным показателям.

    Первый поединок под руководством нового наставника, прошедший неделю тому назад, принес «рубиновым» выездную ничью с «Тамбовом» со счетом 0:0, тем самым продлив безвыигрышную серию в чемпионате до восьми игр.

    Стоит отметить, что в этот период клуб из Казани шесть встреч закончил мировыми и дважды проиграл. При этом семь из этих игр закончились на «меньше».

  • Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»
  • Безголевая ничья «Тамбова» и «Рубина» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 01/03/2020

    • В родных стенах в текущем розыгрыше РПЛ «Рубин» победил в трех поединках из девяти, дважды сыграл вничью и четыре матча проиграл, разница мячей — 5:8.

    «Крылья Советов»

    «Крылышки» с 19 зачетными пунктами в копилке находятся в зоне прямого вылета, на 15 позиции, отставая от 12 строки всего лишь на один балл.

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    Стартовый поединок после зимнего перерыва принес самарцам домашнюю мировую с «Оренбургом» (1:1), где они упустили победу в самом конце игры.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    У «волжан» тоже длительная безвыигрышная серия в чемпионате, насчитывавшая на данный момент семь встреч подряд, в которой было пять поражений и два ничейных исхода.

  • Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»
  • Безголевая ничья «Тамбова» и «Рубина» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 01/03/2020

    • Девять гостевых встреч этого сезона Премьер-лиги принесли «Крыльям Советов» три выигрыша, одну ничью и пять поражений, разница забитых и пропущенных — 10:12.

    В первом круге эти коллективы сыграли в Самаре 0:0, а в прошлом чемпионате они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В межсезонье самарцы отдали лучшего бомбардира команды Соболева в «Спартак», что значительно ослабило «волжан». Даже против такого «Рубина» у гостей немного шансов. Наш прогноз и ставка: победа «Рубина». 0

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