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    Приблизит ли «Ахмат» отставку Юрия Семина?

    «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года

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    Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат»
    Юрий Семин
    В воскресенье, 8 марта, московский «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат» в рамках 21 тура чемпионата России. Встреча на «РЖД Арене» начнется в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2020 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 19:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    В межсезонье «Локомотив» не усилил состав, зато расстался с форвардом Федром Смоловым, который на правах аренды перешел в «Сельту».

    На первых сборах «Красно-зеленые» расписали ничью со «Стяуа» (3:3). Также у них была ничья с «Чонбук Моторс» (1:1) и поражение от «Осиека» (2:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В рамках «Кубка Матч Премьер» «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» — 1:1 (2:4) и справился со «Спартакомм» — 1:1 (4:2), и «Ростовом» — 3:3 (5:4).

    В заключительных контрольных матчах на сборах «Локо» одолел норвежскую «Волеренгу» (2:)) и российскую «Чайку» (3:1).

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  • 29/02/2020

    • Стартовый матч весеннего отрезка РПЛ обернулся безголевой ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

    После 20 туров РПЛ «Локо» с 35 очками на 5-м месте, уступая идущему третьем «Ростову» по доп. показателям. Разница мячей 28-24, 8 голов забил Крыховяк, еще 5 — Алексей Миранчук.

    «Ахмат»

    В первой половине чемпионата «Ахмат» сменил главного тренера. На место уволенного Рашида Рахимова был назначен Игорь Шалимов.

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    В межсезонье чеченский коллектив провел девять матчей, победив венгерский «Пакш» (2:1), словенскую «Муру» (2:1), болгарский «Лудогорец» (1:0) и казахстанский «Жетысу» (1:0).

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    Вничью закончились встречи с боснийским «Железничаром» (2:2) и «Сочи» (2:2), а поражениями — матчи с румынским «Ботошани» (1:3), белорусским «Шахтер Солигорск» (1:3) и латвийским «Вентспилсом» (0:1).

    В первом матче весеннего отрезка РПЛ «Ахмат» при довольно спорном судействе сыграл дома вничью с «Ростовом» (1:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    В последнем матче в рамках 1/4 финала Кубка России «Ахмат» дома уступил в дополнительное время питерскому «Зениту» (1:2).

    После 20 туров РПЛ «Ахмат» с 20 очками на 14-м месте. Разница мячей 14-25, 4 гола забил Одисе Роши.

    Прогноз и ставки

    На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничейный результат в основное время — 3,55, а на победу «Ахмата» — 5,75.

    «Локо» выиграл три последних матчах с «Ахматом», а последний раз проигрывал грозненцам еще в 2016 году. Прогнозируем, что команда Семина дома не проиграет.

    Матчи команд не очень результативны, обе испытывают проблемы с атакой. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.60 и «обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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