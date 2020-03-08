«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата России 8 марта 2020 года

В воскресенье, 8 марта, московский «Локомотив» примет на своем поле «Ахмат» в рамках 21 тура чемпионата России. Встреча на «РЖД Арене» начнется в 19:00 мск. Прогноз на «Локомотив» — «Ахмат».

«Локомотив»

В межсезонье «Локомотив» не усилил состав, зато расстался с форвардом Федром Смоловым, который на правах аренды перешел в «Сельту».

На первых сборах «Красно-зеленые» расписали ничью со «Стяуа» (3:3). Также у них была ничья с «Чонбук Моторс» (1:1) и поражение от «Осиека» (2:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В рамках «Кубка Матч Премьер» «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» — 1:1 (2:4) и справился со «Спартакомм» — 1:1 (4:2), и «Ростовом» — 3:3 (5:4).

В заключительных контрольных матчах на сборах «Локо» одолел норвежскую «Волеренгу» (2:)) и российскую «Чайку» (3:1).

Стартовый матч весеннего отрезка РПЛ обернулся безголевой ничьей с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

После 20 туров РПЛ «Локо» с 35 очками на 5-м месте, уступая идущему третьем «Ростову» по доп. показателям. Разница мячей 28-24, 8 голов забил Крыховяк, еще 5 — Алексей Миранчук.

«Ахмат»

В первой половине чемпионата «Ахмат» сменил главного тренера. На место уволенного Рашида Рахимова был назначен Игорь Шалимов.

Зимой пополнили команду Ильин из «Урала» и Визеу из «Удинезе» был взять в аренду, ушел из команды поляк Шиманьски и Михаляк.

В межсезонье чеченский коллектив провел девять матчей, победив венгерский «Пакш» (2:1), словенскую «Муру» (2:1), болгарский «Лудогорец» (1:0) и казахстанский «Жетысу» (1:0).

Вничью закончились встречи с боснийским «Железничаром» (2:2) и «Сочи» (2:2), а поражениями — матчи с румынским «Ботошани» (1:3), белорусским «Шахтер Солигорск» (1:3) и латвийским «Вентспилсом» (0:1).

В первом матче весеннего отрезка РПЛ «Ахмат» при довольно спорном судействе сыграл дома вничью с «Ростовом» (1:1).

Календарь и таблица РПЛ

В последнем матче в рамках 1/4 финала Кубка России «Ахмат» дома уступил в дополнительное время питерскому «Зениту» (1:2).

После 20 туров РПЛ «Ахмат» с 20 очками на 14-м месте. Разница мячей 14-25, 4 гола забил Одисе Роши.

Прогноз и ставки

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничейный результат в основное время — 3,55, а на победу «Ахмата» — 5,75.

«Локо» выиграл три последних матчах с «Ахматом», а последний раз проигрывал грозненцам еще в 2016 году. Прогнозируем, что команда Семина дома не проиграет.

Матчи команд не очень результативны, обе испытывают проблемы с атакой. Интересны варианты для ставок: ТМ 2,5 за 1.60 и «обе забьют — нет» за 1,60. 0