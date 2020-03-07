«Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

В матче 29 тура английской Премьер-лиги состоится матч между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». «Волки» будут принимать соперника на стадионе «Молинью» 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Брайтон».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» борется за 5 место с «Ман Юнайтед». У хозяев 42 очка после 28 туров. Уже четыре тура подряд команда не проигрывает в АПЛ.

Отметим, что «волки» прошли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Эспаньол». В первом матче команда Эшпириту Санту выиграла 4:0, а во втором, гостевом, поединке уступила 3:2. В последнем туре АПЛ коллектив выиграл 2:3 у «Тоттенхэма» на выезде.

В этом сезоне «оранжево-черные» проиграли на своем поле только четыре матча. Соперники были непростыми — «Челси» (2:5), «Брага» (0:1), «Тоттенхэм» (1:2) и «Ливерпуль» (1:2).

В АПЛ «Вулвс» проиграли шесть матчей из 28. Чаще всего коллектив играл вничью — 12 раз.

«Брайтон»

«Брайтон» близок к зоне вылета и занимает 15 место. На счету гостей 28 очков, что всего на один балл меньше чем у «Борнмута» (18 место).

«Курортники» не смогли выиграть в восьми матчах турнира подряд. Если учесть матч в Кубке Англии, то серия составит 9 поединков. В трех из четырех встреч команда играла вничью. Уже третью игру подряд «чайки» пропускают не более одного мяча.

29 февраля «Брайтон» проиграл «Кристал Пэлас» 0:1. Ранее у гостей было две ничьи с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Уотфордом» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

В гостях «сине-белые» выиграли только два матча. Из пяти выездных встреч они проиграли трижды и два раза сыграли вничью.

Прогноз и ставки

«Вулверхэмптон» явно сильнее. Дома команда играет хорошо и любому сопернику на «Молинью» непросто. При этом стоит отметить, что «волки» в последний раз побеждали «Брайтон» в 2016 году. 0:0 и 2:2 — вот так играли команды в прошлых очных матчах.

На победу «Вулверхэмптона» дают 1.66, а на «Брайтон» предлагают 5.50. Ничья сопровождается коэффициентом 4.00.

Учитывая нынешние расклады, считаем, что «Вулвс» не проиграют. Прогноз и ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.17. 0