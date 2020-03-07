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    «Вулверхэмптон» продолжит домашнюю серию?

    «Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч АПЛ 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Брайтон»
    Адама Траоре
    В матче 29 тура английской Премьер-лиги состоится матч между «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном». «Волки» будут принимать соперника на стадионе «Молинью» 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Брайтон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 4.00
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» борется за 5 место с «Ман Юнайтед». У хозяев 42 очка после 28 туров. Уже четыре тура подряд команда не проигрывает в АПЛ.

    Отметим, что «волки» прошли в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв «Эспаньол». В первом матче команда Эшпириту Санту выиграла 4:0, а во втором, гостевом, поединке уступила 3:2. В последнем туре АПЛ коллектив выиграл 2:3 у «Тоттенхэма» на выезде.

    В этом сезоне «оранжево-черные» проиграли на своем поле только четыре матча. Соперники были непростыми — «Челси» (2:5), «Брага» (0:1), «Тоттенхэм» (1:2) и «Ливерпуль» (1:2).

    В АПЛ «Вулвс» проиграли шесть матчей из 28. Чаще всего коллектив играл вничью — 12 раз.

    «Брайтон»

    «Брайтон» близок к зоне вылета и занимает 15 место. На счету гостей 28 очков, что всего на один балл меньше чем у «Борнмута» (18 место).

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    • «Курортники» не смогли выиграть в восьми матчах турнира подряд. Если учесть матч в Кубке Англии, то серия составит 9 поединков. В трех из четырех встреч команда играла вничью. Уже третью игру подряд «чайки» пропускают не более одного мяча.

    29 февраля «Брайтон» проиграл «Кристал Пэлас» 0:1. Ранее у гостей было две ничьи с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Уотфордом» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В гостях «сине-белые» выиграли только два матча. Из пяти выездных встреч они проиграли трижды и два раза сыграли вничью.

    Прогноз и ставки

    «Вулверхэмптон» явно сильнее. Дома команда играет хорошо и любому сопернику на «Молинью» непросто. При этом стоит отметить, что «волки» в последний раз побеждали «Брайтон» в 2016 году. 0:0 и 2:2 — вот так играли команды в прошлых очных матчах.

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    На победу «Вулверхэмптона» дают 1.66, а на «Брайтон» предлагают 5.50. Ничья сопровождается коэффициентом 4.00.

    Учитывая нынешние расклады, считаем, что «Вулвс» не проиграют. Прогноз и ставка — 1Х и ТМ 2.5 за 2.17. 0

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