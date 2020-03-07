«Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на чемпионат Германии по футболу 7 марта 2020 года

В рамках 25 тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча на стадионе «Боруссия-Парк» 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д.

«Боруссия» Менхенгладбах

В конце января «жеребята» на своем поле одолели «Майнц» (3:1), а февраль начали с того, что упустили выездную победу над «Лейпцигом» (2:2), пропустив на последних минутах.

В Дюссельдорфе подопечные Марко Розе разгромили «Фортуну» со счетом 4:1, а вернувшись домой упустили победу над «Хоффенхаймом», пропустив на последних минутах — 1:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем матче «Боруссия» не без труда на выезде одолела «Аугсбург» (3:2) и с 46 очками после 23 игр занимает 4-е место в таблице Бундеслиги.

Разница мячей 46-27, восемь голов забил Алассан Плеа, по 6 мячей забили Маркус Тюрам и Бреэль Эмболо, по 5 голов на счетов Патрик Херрманн и Ларс Штиндль.

В первом клубе менхенгладбахцы уступили в Дортмунде со счетом 0:1. Команды встречались в этом сезоне в Кубке Германии — вновь в Дортмунде победили хозяева — 2:1. Более того, «Боруссия» Дормунд выиграла 10 последних дерби.

«Боруссия» Дортмунд

Февраль «шмели» начали с домашней экзекуции берлинского «Униона» (5:0) — Эрлинг Холанн оформил дубль. Отличился норвежец и голом в проигранном кубковом матче с «Вердером» (2:3).

За вылетом из Кубка Германии последовало поражение от «Байера» в Леверкузене со счетом 3:4 — Холанн не забил.

А вот в домашнем разгроме франкфуртского «Айнтрахта» он принял участие, забив один из четырех безответных мячей.

Затем дортмундцы в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов победили дома «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 благодаря дублю Холанна

Отличился норвежец и в выездном матче с «Вередром» (2:0), забив двенадцать голов в восьми играх за «Боруссию». В последнем матче с «Фрайбургом» (1:0), Холанн не забил, выйдя на замену в концовке.

Календарь и таблица Бундеслиги

После 24 туров Бундеслиги дортмундский клуб с 48 очками идет на 3-м месте, на 1 балл отставая от «Лейпцига» и на 4 от «Баварии». Разница мячей 66-32, 14 голов забил Джейдон Санчо, еще 11 Марко Ройс.

Прогноз и ставки

На победу «Боруссии» Менхенгладбах букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничейный результат в основное время — 3,80, а на победу «Боруссии» Дортмунд — 2,15.

Менхенгладбахцы не проигрывают уже пять матчей, но статистика в дерби со «шмелями» против них. Прогнозируем, что дортмундская «Боруссия» не проиграет на выезде.

Можно ждать результативного матча. Интересны варианты для ставки и «обе забьют» за 1,45, и «второй тайм более результативный» за 2,00. 0