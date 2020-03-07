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    Кто победил в дерби двух «Боруссий»?

    «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки на чемпионат Германии по футболу 7 марта 2020 года

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    Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д
    Эрлинг Холлан
    В рамках 25 тура немецкой Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча на стадионе «Боруссия-Парк» 7 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» М — «Боруссия» Д.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.15
  • Ставка!
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    «Боруссия» Менхенгладбах

    В конце января «жеребята» на своем поле одолели «Майнц» (3:1), а февраль начали с того, что упустили выездную победу над «Лейпцигом» (2:2), пропустив на последних минутах.

    В Дюссельдорфе подопечные Марко Розе разгромили «Фортуну» со счетом 4:1, а вернувшись домой упустили победу над «Хоффенхаймом», пропустив на последних минутах — 1:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем матче «Боруссия» не без труда на выезде одолела «Аугсбург» (3:2) и с 46 очками после 23 игр занимает 4-е место в таблице Бундеслиги.

    Разница мячей 46-27, восемь голов забил Алассан Плеа, по 6 мячей забили Маркус Тюрам и Бреэль Эмболо, по 5 голов на счетов Патрик Херрманн и Ларс Штиндль.

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  • 02/03/2020

    • В первом клубе менхенгладбахцы уступили в Дортмунде со счетом 0:1. Команды встречались в этом сезоне в Кубке Германии — вновь в Дортмунде победили хозяева — 2:1. Более того, «Боруссия» Дормунд выиграла 10 последних дерби.

    «Боруссия» Дортмунд

    Февраль «шмели» начали с домашней экзекуции берлинского «Униона» (5:0) — Эрлинг Холанн оформил дубль. Отличился норвежец и голом в проигранном кубковом матче с «Вердером» (2:3).

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  • 26/02/2020

    • За вылетом из Кубка Германии последовало поражение от «Байера» в Леверкузене со счетом 3:4 — Холанн не забил.

    А вот в домашнем разгроме франкфуртского «Айнтрахта» он принял участие, забив один из четырех безответных мячей.

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    Затем дортмундцы в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов победили дома «Пари Сен-Жермен» со счетом 2:1 благодаря дублю Холанна

    Отличился норвежец и в выездном матче с «Вередром» (2:0), забив двенадцать голов в восьми играх за «Боруссию». В последнем матче с «Фрайбургом» (1:0), Холанн не забил, выйдя на замену в концовке.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После 24 туров Бундеслиги дортмундский клуб с 48 очками идет на 3-м месте, на 1 балл отставая от «Лейпцига» и на 4 от «Баварии». Разница мячей 66-32, 14 голов забил Джейдон Санчо, еще 11 Марко Ройс.

    Прогноз и ставки

    На победу «Боруссии» Менхенгладбах букмекеры дают коэффициент 3,05, на ничейный результат в основное время — 3,80, а на победу «Боруссии» Дортмунд — 2,15.

    Менхенгладбахцы не проигрывают уже пять матчей, но статистика в дерби со «шмелями» против них. Прогнозируем, что дортмундская «Боруссия» не проиграет на выезде.

    Можно ждать результативного матча. Интересны варианты для ставки и «обе забьют» за 1,45, и «второй тайм более результативный» за 2,00. 0

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