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    Преподнесет ли «Бирмингем» сюрпризы «Лестеру»?

    «Лестер» — «Бирмингем». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Англии 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Лестер» — «Бирмингем»
    Джеймс Мэддисон
    В 1/8 финала Кубка Англии «Лестер» будет принимать «Бирмингем». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 4 марта. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лестер» — «Бирмингем».
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 04 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.22
  • X
  • 6.25
  • 2
  • 12.80
  • Ставка!
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    «Лестер»

    Представители Премьер-лиги из одноименного города впервые в этом сезоне сыграли в Кубке страны 4 января. В тот день на стадии 1/32 команда победила «Уиган» (2:0).

    В 1/16 финала «Лестер» на выезде сразился с «Брентфордом». Битва на стадионе «Гриффин Парк» завершилась для «лисов» удачно благодаря голу Ихеаначо на 4 минуте (1:0).

    После этого поединка подопечные Брендана Роджерса успели вылететь из полуфинала Кубка лиги, уступив «Астон Вилле» по сумме двух встреч со счетом 2:3.

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    В АПЛ дела у «лисов» складываются не слишком хорошо. В недавних четырех турах «Лестер» сыграл вничью с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0), а также уступил «Ман Сити» (0:1) и «Норвичу» (0:1).

    «Бирмингем»

    Команда из одноименного города, как и «Лестер», начала кубковый путь с 1/32 финала. На этой стадии «Бирмингем» на арене «Сент-Эндрюс» одолел «Блэкберн» (2:1).

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    • 25 января подопечные Пепа Клотета разошлись миром с «Ковентри Сити» в рамках 1/16 финала (0:0), однако, во время переигровки синие сумели победить — 3:2.

    Затем этот коллектив дважды выиграл в Чемпионшипе. Команде удалось одержать верх над «Бристоль Сити» (3:1) и «Барнсли» (1:0).

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    С 15 по 29 февраля «Бирмингем» разошелся миром с «Брентфордом» (1:1), «Шеффилдом Уэнсдей» (3:3), «Миллуолом» (0:0) и КПР (2:2). В турнирной таблице синие идут на 15 месте с 47 очками на счету.

    Прогноз и ставки

    Победа «Лестера» оценивается в 1,26, на ничью букмекеры дают коэффициент 6,55, а на победу «Бирмингема» — 12,5.

    На данном этапе сезона на выступлениях «Лестера» отражается усталость команды. В грядущей кубковой встрече «лисы» попытаются добыть нужный результат, экономя силы. Наш прогноз и ставка на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,65. 0

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