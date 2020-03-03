«Челси» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Кубка Англии 3 марта 2020 года

Во вторник, 3 марта, «Челси» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль».

«Челси»

«Челси» в текущем розыгрыше Кубка Англии успел пройти «Ноттингем Форест» (2:0) и «Халл Сити» (2:1).

В турнирной таблице чемпионата Англии «синие» расположились на четвертом месте, набрав 45 очков в 28 турах.

В февральских матчах национального первенства подопечные Фрэнка Лэмпарда обыграли «Тоттенхэм» (2:1), разошлись миром с «Лестером» (2:2) и «Борнмутом» (2:2), а также уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2).

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы потерпели крупное поражение от «Баварии» (0:3) и практически попрощались с надеждами на продолжение борьбы.

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После травм у «синих» восстанавливаются Н’Голо Канте, Кристиан Пулишич, Тэмми Абрахам и Каллум Хадсон-Одои.

«Ливерпуль»

Футболисты «Ливерпуля» в Кубке Англии оказались сильнее «Эвертона» (1:0) и «Шрусбери Таун» (2:2 и 1:0).

«Красные» сохраняют уверенное лидерство в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету 79 очков, что на 22 больше, чем у ближайшего преследователя.

Впрочем, в своем последнем матче подопечные Юргена Клоппа неожиданно проиграли «Уотфорду» (0:3) и не сумели обновить рекорд лиги по количеству побед подряд.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» тоже проиграл — в гостях мадридскому «Атлетико» (0:1).

Среди травмированных у «красных» значатся Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон и Шердан Шакири.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 2.16, победа «Ливерпуля» — 3.20, ничья — 3.60.

Сезон едва перевалил за экватор, а «красные» уже начали выдыхаться. Сказалась их невероятная беспроигрышная серия в АПЛ, на которую было потрачено очень много сил.

Однако серия вполне заслуженно оборвалась, ведь в последние недели команда Юргена Клоппа не похожа на себя.

Раз уж чемпионство практически в кармане, то на месте немецкого специалиста мы бы бросили все оставшиеся силы на защиту титула в Лиге чемпионов, где в противостоянии с «Атлетико» еще можно отыграться. Наш прогноз — «проход хозяев» за 1.65.

На предыдущие кубковые матчи Фрэнк Лэмпард выставлял сильный состав, что должно повториться и в этот раз. А вот у «Ливерпуля» нет возможности постоянно задействовать лидеров, поэтому он, вероятно, сыграет с привлечением резервистов.

Исходя из вышесказанного, можно также попробовать ставку «победа хозяев», которая принимается с коэффициентом 2.16. 0