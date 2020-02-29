«Ньюкасл» — «Бернли». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года

В матче 28 тура АПЛ «Ньюкасл» на своем поле примет «Бернли». Поединок состоится на «Сент-Джеймс Парк» 29 февраля. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Бернли».

«Ньюкасл»

Команда в непростом положении, поскольку лазарет у нее переполнен. Гарантировано у «сорок» не сыграют такие футболисты: Пол Дамметт, Йетро Виллемс, Эндрю Кэролл и Киран Кларк.

Джонжо Шелки, Кристиан Атсу и Хави Манкильо находятся под вопросом. Еще при этом дисквалификацию получил Валентино Лазаро.

В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» находится на 14 позиции с 31 очком. Хозяева не выигрывают на протяжении четырех туров — два поражения и две ничьи. В прошлых двух турах «полосатые» уступили «Кристал Пэлас» (1:0) и «Арсеналу» (4:0).

Что касается ничейных результатов, то мировой удалось добиться в матчах с «Норвичем» (0:0) и «Эвертоном» (2:2). Таким образом, «сороки» не забивали в трех последних турах чемпионата.

Напомним, что в этот же период коллектив сыграл два матча в Кубке Англии с «Оксфордом». Первая встреча завершилась нулями, а во второй «Ньюкасл» смог победить в дополнительное время (2:3 ОТ).

«Бернли»

«Бернли» находится выше и таких масштабных кадровых проблем не имеет. Крис Вуд и Эшли Барнс имеют проблемы, но их успешно заменяют Матей Выдра и Джей Родригес. Что касается позиции, то сейчас «бордовые» в середине таблицы с 37 очками на счету.

В АПЛ команда не проигрывает уже 5 матчей подряд — 4 победы и одна ничья. Подопечные Дайча выиграли у «Лестера» (2:1) и МЮ (0:2) на старте серии. Кроме этого, гости обыграли «Саутгемптон» (1:2) и «Борнмут» (3:0). Ничья была с «Арсеналом» (0:0).

Единственной неудачей за этот период, которая не вписывается в рамки чемпионата, была в Кубке Англии. «Бернли» проиграл «Норвичу» 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

Отметим, что Матей Выдра, который сейчас старается закрепиться в составе, забил по голу в каждом из двух последних поединков.

Прогноз и ставки

«Бернли» в очень хорошей форме. Команда провела несколько достойных выступлений. Так что «Ньюкаслу» будет нелегко даже в родных стенах. В первом круге «бордовые» выиграли 1:0. Однако в гостях у «Ньюкасла» коллектив еще не побеждал.

Коэффициенты на победу и ничью такие: 2.70 и 2.90 на победу, 3.15 на ничью.

«Сороки» не пропускали в трех домашних матчах подряд, при этом тотал был меньше 2.5. За 5 матчей чемпионата «Бернли» пропустил всего дважды. Мы предлагаем поставить на ТМ 2.5 за 1.65. Также можно попробовать двойной исход «Х2 и ТМ 2.5» за 2.35. 0