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    «Ньюкасл» и «Бернли» проведут скромный матч

    «Ньюкасл» — «Бернли». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Бернли»
    Футболисты «Бернли»
    В матче 28 тура АПЛ «Ньюкасл» на своем поле примет «Бернли». Поединок состоится на «Сент-Джеймс Парк» 29 февраля. Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Февраля 2020 года
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  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    Команда в непростом положении, поскольку лазарет у нее переполнен. Гарантировано у «сорок» не сыграют такие футболисты: Пол Дамметт, Йетро Виллемс, Эндрю Кэролл и Киран Кларк.

    Джонжо Шелки, Кристиан Атсу и Хави Манкильо находятся под вопросом. Еще при этом дисквалификацию получил Валентино Лазаро.

    В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» находится на 14 позиции с 31 очком. Хозяева не выигрывают на протяжении четырех туров — два поражения и две ничьи. В прошлых двух турах «полосатые» уступили «Кристал Пэлас» (1:0) и «Арсеналу» (4:0).

    Что касается ничейных результатов, то мировой удалось добиться в матчах с «Норвичем» (0:0) и «Эвертоном» (2:2). Таким образом, «сороки» не забивали в трех последних турах чемпионата.

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    • Напомним, что в этот же период коллектив сыграл два матча в Кубке Англии с «Оксфордом». Первая встреча завершилась нулями, а во второй «Ньюкасл» смог победить в дополнительное время (2:3 ОТ).

    «Бернли»

    «Бернли» находится выше и таких масштабных кадровых проблем не имеет. Крис Вуд и Эшли Барнс имеют проблемы, но их успешно заменяют Матей Выдра и Джей Родригес. Что касается позиции, то сейчас «бордовые» в середине таблицы с 37 очками на счету.

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    В АПЛ команда не проигрывает уже 5 матчей подряд — 4 победы и одна ничья. Подопечные Дайча выиграли у «Лестера» (2:1) и МЮ (0:2) на старте серии. Кроме этого, гости обыграли «Саутгемптон» (1:2) и «Борнмут» (3:0). Ничья была с «Арсеналом» (0:0).

    Единственной неудачей за этот период, которая не вписывается в рамки чемпионата, была в Кубке Англии. «Бернли» проиграл «Норвичу» 1:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отметим, что Матей Выдра, который сейчас старается закрепиться в составе, забил по голу в каждом из двух последних поединков.

    Прогноз и ставки

    «Бернли» в очень хорошей форме. Команда провела несколько достойных выступлений. Так что «Ньюкаслу» будет нелегко даже в родных стенах. В первом круге «бордовые» выиграли 1:0. Однако в гостях у «Ньюкасла» коллектив еще не побеждал.

    Коэффициенты на победу и ничью такие: 2.70 и 2.90 на победу, 3.15 на ничью.

    «Сороки» не пропускали в трех домашних матчах подряд, при этом тотал был меньше 2.5. За 5 матчей чемпионата «Бернли» пропустил всего дважды. Мы предлагаем поставить на ТМ 2.5 за 1.65. Также можно попробовать двойной исход «Х2 и ТМ 2.5» за 2.35. 0

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    «Ньюкасл» — «Бернли». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч АПЛ 29 февраля 2020 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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