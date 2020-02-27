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    Дома «Интер» не оставит шансов «Лудогорцу»

    «Интер» — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Интер» — «Лудогорец»
    Эшли Янг
    В 1/16 финала плей-офф Лиги Европы «Интер» будет принимать «Лудогорец». Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» 27 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Интер» — «Лудогорец».

    «Интер»

    Еврокубковая кампания началась для миланского клуба с Лиги чемпионов. Но итальянская команда не выстояла в сражении с «Барселоной» и «Боруссией» Д, вследствие чего она заняла третье место в группе.

    В первенстве своей страны «Интер» также опустился на третью строчку. Приняв участие в 24 поединках Серии А, «змеи» заработали 54 балла. От «Юве» они успели отстать на 6 пунктов.

    После двух побед в чемпионате Италии над «Удинезе» (2:0) и «Миланом» (4:2) подопечные Антонио Конте уступили «Наполи» в первом полуфинальном матче Кубка страны (0:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    16 февраля на стадионе «Олимпико» «нерадзурри» потерпели поражение от «Лацио» (1:2). 20 числа «Интер» в Лиге Европы одержал верх над «Лудогорцем» (2:0).

    «Лудогорец»

    Болгарская команда из города Разград сумела финишировать второй в турнирной таблице Группы H. В ходе шести поединков этот коллектив набрал 8 очков.

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    • В домашнем чемпионате «Лудогорец» уверенно лидирует. Приняв участие в 22 матчах, он завоевал 52 балла. Ближайшего преследователя «орлы» опережают на 7 пунктов.

    В первом официальном поединке 2020 года подопечные Павела Врба в чемпионате встретились дома с клубом «Ботев Враца». На своем поле хозяева разнесли оппонентов — 6:0.

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    20 февраля «Лудогорец» не сумел сдержать атаку «Интера» в первом поединке в рамках 1/16 финала Лиги Европы (0:2). Через несколько дней «орлы» расписали мировую с «Этыром» в чемпионате (1:1).

    Прогноз и ставки

    На победу «Интера» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,35, на ничью — 5,00, а на победу «Лудогорца» — 11,0.

    Наш прогноз и ставка на матч — голы в обоих таймах с коэффициентом 1,75. 0

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    «Интер» — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч плей-офф Лиги Европы 27 февраля 2020 года. Прогноз на «Интер» — «Лудогорец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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