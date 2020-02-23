«Вулверхэмптон» — «Норвич». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 23 февраля 2020 года

В воскресенье, 23 февраля, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Норвич» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Молине», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Норвич».

«Вулверхэмптон»

В середине января «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка Англии, уступив в переигровке матча 1/16 финала на выезде «МЮ» со счетом 0:1 (первый матч завершился со счетом 0:0).

Затем «волки» в гостях победили «Саутгемптон» (3:2), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию. Вернувшись домой подопечные Нуну Эшпириту Санту уступили «Ливерпулю» (1:2).

Все прогнозы на АПЛ

Два последних матча в рамках АПЛ «Вулверхэмптон» свел вничью 0:0, сыграв вничью с «МЮ» на выезде и разойдясь миром с «Лестером» дома.

В последнем матче «волки» в рамках Лиги Европы разгромили на своем поле «Эспаньол» со счетом 4:0 благодаря хет-трику Диого Жота, практически гарантировав себе выход в 1/8 финала.

После 26 туров АПЛ «Волки» с 36 очками идут на 8-м месте. Разница мячей 35-32, 11 голов забил Рауль Хименес, еще 4 — Адама Траоре.

«Норвич»

В январе «Норвич» был на выезде разгромлен «Ман Юнайтед» со счетом 4:0. После этого «желто-зеленые» выиграли 1:0 у «Борнмута», одержав первую победу в АПЛ с ноября прошлого года.

Затем «канарейки» снова уступили на выезде — на этот раз «Тоттенхэму» (2:1). В конце января «Норвич» в гостях выиграл в 1/16 Кубка Англии у «Бернли» (1:2).

В начале февраля команда сыграла на выезде нулевую ничью с «Ньюкаслом», а в последнем матче заставила на своем поле попотеть «Ливерпуль», хотя и проиграла со счетом 0:1.

После 26 туров АПЛ «Норвич» замыкает таблицу с 18 очками. Разница мячей 24-48, 11 голов забил Теему Пукки, еще 6 — Тодд Кэнтуэлл.

Календарь и таблица АПЛ

В первом круге «Норвич» уступил на своем поле со счетом 1:2. До этого команды встречались в сезоне 17/18 в рамках Чемпионшипа. Дома «Норвич» проиграл 0:2, а на выезде сыграл вничью 2:2.

Прогноз и ставки

На победу «Вулверхэмптона» букмекеры дают коэффициент 1,55, на ничейный результат в основное время — 4,15, а на победу «Норвича» — 6,25.

Хотя «Норвич», несмотря на свое место в таблице — не самый легкий соперник, можно прогнозировать, что «волки» на своем поле не проиграют.

«Норвич» пропускает едва ли не больше всех в лиге, но и забивает довольно регулярно. Интересны и такие варианты для ставок: ТБ 2,5 за 1.90 и «Обе забьют» за 1,95. 0