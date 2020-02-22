«Саутгемптон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Англии 22 февраля 2020 года

В субботу, 22 февраля, «Саутгемптон» на своем поле в рамках 27-го тура АПЛ примет «Астон Виллу». Встреча, которая пройде на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Астон Вилла».

«Саутгемптон»

У «святых» на данный момент 4-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они сперва сыграли вничью, а затем проиграли в трех встречах подряд.

Начался этот период для «красно-белых» с домашней мировой в Кубке Англии с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего они были разгромлены в гостях «Ливерпулем» (0:4) в АПЛ.

Затем они в переигровке Кубка были повержены на выезде «шпорам» (2:3), а на минувших выходных «Саутгемптон» уступил в рамках первенства на своей арене «Бернли» со счетом 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице чемпионата Англии «Саутгемптон» находится на 12 месте, опережая не семь очков зону вылета. В родных стенах команда в этом сезоне выиграла только три игры из 13, два раза сыграла вничью и восемь игр проиграла.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» уступила в двух своих последних встречах чемпионата Англии. В этот период команда была повержена на выезде «Борнмутом» (1:2), а также дома «Тоттенхэмом» (2:3).

Перед этой неудачной серией бирмингемцы не проигрывали в двух играх первенства, сыграв этот период раз вничью и выиграв одну встречу.

После 26 туров «виллианы» находятся на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета они опережают всего лишь на один балл.

Вне родных стен в этом розыгрыше Премьер-лиги «Астон Вилла» добыла только две две виктории, столько же игр свела вничью и девять раз уходила с поля поверженной.

В первом круге «Саутгемптон» обыграл в Бирмингеме «Астон Виллу» со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Саутгемптона» — 1.65, победа «Астон Виллы» — 5.20, ничья — 4.20.

Так как оба коллектива не отличаются надежной защитой, предлагаем в этой игре поставить — обе забьют: да. 0