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    На «Сент-Мэри» забьют обе команды?

    «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Англии 22 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Астон Вилла»
    Игроки «Саутгемптона»
    В субботу, 22 февраля, «Саутгемптон» на своем поле в рамках 27-го тура АПЛ примет «Астон Виллу». Встреча, которая пройде на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Астон Вилла».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Февраля 2020 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.60
  • X
  • 4.15
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  • 5.30
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    «Саутгемптон»

    У «святых» на данный момент 4-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которой они сперва сыграли вничью, а затем проиграли в трех встречах подряд.

    Начался этот период для «красно-белых» с домашней мировой в Кубке Англии с «Тоттенхэмом» (1:1), после чего они были разгромлены в гостях «Ливерпулем» (0:4) в АПЛ.

    Затем они в переигровке Кубка были повержены на выезде «шпорам» (2:3), а на минувших выходных «Саутгемптон» уступил в рамках первенства на своей арене «Бернли» со счетом 1:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Саутгемптон» находится на 12 месте, опережая не семь очков зону вылета. В родных стенах команда в этом сезоне выиграла только три игры из 13, два раза сыграла вничью и восемь игр проиграла.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» уступила в двух своих последних встречах чемпионата Англии. В этот период команда была повержена на выезде «Борнмутом» (1:2), а также дома «Тоттенхэмом» (2:3).

    Перед этой неудачной серией бирмингемцы не проигрывали в двух играх первенства, сыграв этот период раз вничью и выиграв одну встречу.

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    После 26 туров «виллианы» находятся на 17 позиции в турнирной таблице АПЛ. Зону вылета они опережают всего лишь на один балл.

    Вне родных стен в этом розыгрыше Премьер-лиги «Астон Вилла» добыла только две две виктории, столько же игр свела вничью и девять раз уходила с поля поверженной.

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    • В первом круге «Саутгемптон» обыграл в Бирмингеме «Астон Виллу» со счетом 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Саутгемптона» — 1.65, победа «Астон Виллы» — 5.20, ничья — 4.20.

    Так как оба коллектива не отличаются надежной защитой, предлагаем в этой игре поставить — обе забьют: да. 0

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    «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Англии 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Астон Вилла». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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