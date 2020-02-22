ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Аталанта» в шаге от четвертьфинала Лиги чемпионовТоп-клубы Европы могут поучиться у «Аталанты» Тимо ВернерНеудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне
  • 09:06
    • «Хьюстон» на выезде обыграл «Голден Стэйт»
  • 08:58
    • «Сакраменто» выиграл у «Мемфиса»
  • 08:45
    • «Вегас» дома переиграл «Тампу»
  • 01:20
    • АЗ спасся в матче с ЛАСКом
  • 01:16
    • «Рома» с минимальным счетом обыграла «Гент»
  • 01:05
    • «Арсенал» вырвал победу у «Олимпиакоса»
  • 00:57
    • «Рейнджерс» одержал волевую победу над «Брагой»
    Все новости спорта

    Дома «Реал Сосьедад» продлит свою победную серию

    «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Реал Сосьедад Прогнозы на Валенсию Календарь Примеры
    Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Валенсия»
    Мартин Эдегор
    В 25 туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 22 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Валенсия».
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Февраля 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.82
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.90
  • Ставка!
    •

    «Реал Сосьедад»

    Коллектив из Сан-Себастьяна имеет в своем активе 37 очков. Команда приняла участие в 23 турах Примеры. В таблице чемпионата она находится на восьмой позиции.

    В феврале «Реал Сосьедад» сыграл в четырех встречах на разных турнирах. В этих поединках подопечные Иманоля Альгуасиля сумели победить трижды.

    А начался текущий месяц для «королевского» неудачно. В рамках 22 тура Ла Лиги бело-голубые в пригороде Мадрида потерпели поражение от «Леганеса» (1:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Затем «Реал Сосьедад» прошел «Реал» в Кубке страны, забив на «Сантьяго Бернабеу» четыре гола (4:3). Чуть позже команда Альгуасиля одолела «Атлетик» в чемпионате (2:1) и «Мирандес» в первой полуфинальной встрече Кубка (2:1).

    «Валенсия»

    Команда из одноименного города находится сейчас на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата. За 24 матча сезона она набрала 38 баллов.

  • 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас
  • Рейтинг главных звезд атаки европейского футбола
  • 12/02/2020

    • Последний раз подопечные Альберта Селадеса побеждали 1 февраля. Тогда в 22 туре испанского первенства «Валенсия» на «Месталье» минимально обыграла «Сельту» (0:1).

    В четырех других встречах текущего месяца «летучие мыши» трижды были слабее соперников. 4 числа оранжевые вылетели из Кубка страны от «Гранады» (1:2).

    15СделатьСтавок без рискаleon.ru 10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    Затем в Примере «Валенсия» потерпела поражение от «Хетафе» (0:3) и разошлась миром с «Атлетико» (2:2). 19 февраля в Лиге чемпионов команда Селадеса крупно влетела «Аталанте» (1:4).

    Прогноз и ставка

    Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 1,76, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,40, а на победу «Валенсии» — 4,18.

    На данном отрезке чемпионата клуб из Сан-Себастьяна набрал уверенный ход, а вот «Валенсия» играет неудачно. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Реала Сосьедад» с коэффициентом 1,76. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Авангард — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бавария — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брешиа — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Метц — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бетис — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.09
  • Экспресс дня 21 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сельта — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Челси — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Боруссия М — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Барселона — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Зинедин Зидан
  • Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победы
    • 20:48 17/02/2020     Бруну Фернандеш
  • Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»
    • 14:21 18/02/2020     «Тоттенхэм» поднялся на пятое место
  • Вопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх
    • 03:56 17/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Валенсия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Бучневича и Гурьянова, шайба Панарина и передача НичушкинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 февраля Вчера в 09:160
  • 00:54
    • «Байер» взял верх над «Порту» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 23:19
    • «Селтик» чуть не проиграл, выигрывая по ходу встречи
  • 23:10
    • «Клуж» и «Севилья» сильнейшего не выяснили
    «Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в первом матче Футбол ЛЧ. «Атлетико» переиграл «Ливерпуль», ПСЖ уступил «Боруссии»Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов Вчера в 01:000
  • Экспресс дня

  • «Бавария» не испытает трудностей с главным аутсайдером БЛ?
  • 3.09
    •
  • 08:26
    • Диогу Жота: Нужно завершить работу во втором матче
  • 08:18
    • Артета: Это отличный результат
  • 01:59
    • Мата: Ничья 1:1 — неплохой результат, но «МЮ» всегда хочет побеждать
    Диего Симеоне Футбол Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличеннымиРеакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19/02/2020 в 18:380
  • 23:01
    • Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
  • 22:54
    • «МЮ» сыграл вничью с «Брюгге» в 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:54
    • «Аякс» проиграл «Хетафе» в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие