«Реал Сосьедад» — «Валенсия». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч чемпионата Испании 22 февраля 2020 года

«Реал Сосьедад»
Коллектив из Сан-Себастьяна имеет в своем активе 37 очков. Команда приняла участие в 23 турах Примеры. В таблице чемпионата она находится на восьмой позиции.
В феврале «Реал Сосьедад» сыграл в четырех встречах на разных турнирах. В этих поединках подопечные Иманоля Альгуасиля сумели победить трижды.
А начался текущий месяц для «королевского» неудачно. В рамках 22 тура Ла Лиги бело-голубые в пригороде Мадрида потерпели поражение от «Леганеса» (1:2).
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Затем «Реал Сосьедад» прошел «Реал» в Кубке страны, забив на «Сантьяго Бернабеу» четыре гола (4:3). Чуть позже команда Альгуасиля одолела «Атлетик» в чемпионате (2:1) и «Мирандес» в первой полуфинальной встрече Кубка (2:1).
«Валенсия»
Команда из одноименного города находится сейчас на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата. За 24 матча сезона она набрала 38 баллов.
Последний раз подопечные Альберта Селадеса побеждали 1 февраля. Тогда в 22 туре испанского первенства «Валенсия» на «Месталье» минимально обыграла «Сельту» (0:1).
В четырех других встречах текущего месяца «летучие мыши» трижды были слабее соперников. 4 числа оранжевые вылетели из Кубка страны от «Гранады» (1:2).
Затем в Примере «Валенсия» потерпела поражение от «Хетафе» (0:3) и разошлась миром с «Атлетико» (2:2). 19 февраля в Лиге чемпионов команда Селадеса крупно влетела «Аталанте» (1:4).
Прогноз и ставка
Победа «Реала Сосьедад» оценивается в 1,76, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,40, а на победу «Валенсии» — 4,18.
На данном отрезке чемпионата клуб из Сан-Себастьяна набрал уверенный ход, а вот «Валенсия» играет неудачно. Наш прогноз и ставка на матч — победа «Реала Сосьедад» с коэффициентом 1,76. 0