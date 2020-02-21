«Бавария» — «Падерборн». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Германии 21 февраля 2020 года

В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» будет принимать «Падерборн». Матч пройдет 21 февраля на «Альянц Арене». Начало — в 22:30 мск. Прогноз на «Бавария» — «Падерборн».

«Бавария»

В официальных матчах «Бавария» не проигрывала с 7 декабря. Беспроигрышная серия мюнхенцев насчитывает 10 матчей, из них 9 — победные.

Подопечные Ханса-Дитера Флика в трех предыдущих матчах одержали две победы. В Кубке Германии команда со счетом 4:3 прошла «Хоффенхайм», а затем в Бундеслиге сыграла вничью с «РБ Лейпциг» (0:0) и разгромила «Кельн» (4:1).

После 22 туров «Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. У мюнхенцев в активе 46 очков, они на 1 очко опережают «РБ Лейпциг». У «Баварии» 62 забитых мяча и 24 пропущенных.

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В Бундеслиге «Бавария» не слишком убедительно играет на своем поле: 7 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

«Падерборн»

«Педерборн» не может выиграть в трех матчах подряд. В предыдущий раз команда побеждала еще 25 января, когда одолела «Фрайбург» (1:0).

После этого подопечные Штеффена Баумгарта уступили «Вольфсбургу» (0:1), сыграли вничью с «Шальке» (1:1) и проиграли «Герте» (1:2).

«Падерборн» является аутсайдером Бундеслиги. У команды в активе 16 очков, она занимает последнее место в таблице. Забито у «Падерборна» 27 голов, а пропущено 47.

На выезде в текущем чемпионате у «Падерборна» 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений.

Прогноз и ставки

На победу «Баварии» дается коэффициент 1,065, на ничью — 16,00, а на победу «Падерборна» — 41,00.

Прогноз и ставка на матч — победа «Баварии» и тотал меньше 5,5 голов с коэффициентом 1,63. 0