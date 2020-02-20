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    В Лиссабоне много голов ждать не стоит

    «Спортинг» — «Истанбул». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Спортинг» — «Истанбул»
    Футболисты «Спортинга»
    В 1/16 финала Лиги Европы «Спортинг» примет «Истанбул». Матч пройдет на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Начало встречи 20 февраля 20:55 по мск. Прогноз на «Спортинг» — «Истанбул».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 20 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Спортинг»

    Хозяева завершили групповой этап на второй позиции, набрав 12 очков благодаря четырем победам. В последнем туре «Спортинг» проиграл ЛАСКу и уступил сопернику первую позицию.

    В этом месяце команда провела три матча. Победу удалось добыть только одну. Дома «бело-зеленые» обыграли «Портимоненсе» со счетом 2:1. Перед этим «львы» проиграли «Браге» 1:0, а 15 февраля сыграли вничью с «Риу Аве» (1:1).

    Дома «Спортинг» выиграл два последних матча. До «Портимоненсе» коллектив встречался с «Маритиму» (1:0). Также отметим, что в этом сезоне Лиги Европы клуб имеет три победы в трех домашних играх, при одном пропущенном мяче.

    «Истанбул»

    «Истанбул» вышел из группы J с первой строчки. Команда выиграла два матча и один раз сыграла вничью, набрав 10 пунктов. Турецкий коллектив выиграл 3 из 4 последних выступлений в рамках Лиги Европы.

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    • В отличие от соперника «Истанбул» имеет меньше поражений, если взять период январь-февраль. После перерыва команда провела 7 матчей, проиграв лишь в двух из них. 25 января гости проиграли «Фенербахче» 2:0. После этого у них было две победы над «Генчлербирлиги» 3:1 и «Бешикташем» 1:0.

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    9 февраля у «оранжево-синие» сыграли вничью в гостях у «Сивасспора» (1:1). В итоге сейчас в чемпионате Турции команда занимает второе место.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В Лиге Европы «Истанбул» выиграл два последних матчах на выезде, обыграв «Вольфсбергер» 0:3 и «Боруссию» М 1:2. Сейчас выездная серия у гостей не очень удачная. Они не выигрывают в гостях на протяжении трех поединков. При этом коллектив забил всего один мяч за этот период.

    Прогноз и ставки

    «Спортинг» является фаворитом встречи. На его победу дают 1.82, против 4.50 у «Истанбула». На ничью букмекеры предлагают 3.55.

    Команды между собой еще не играли. Это будет самая первая встреча. Так как в последнее время португальцы дома мало пропускают, а турки мало забивают на выезде, можно предположить, что игра получится не очень результативной.

    Мы предлагаем в этом случае поставить на «тотал меньше 2.5». Коэффициент на такой вариант для ставки составляет 1.81. 0

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    «Спортинг» — «Истанбул». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Лиги Европы 20 февраля 2020 года. Прогноз на «Спортинг» — «Истанбул». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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