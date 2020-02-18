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    Насколько успешной будет поездка парижан в Дортмунд?

    «Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Боруссия» Д — ПСЖ
    Килиан Мбаппе
    Во вторник, 18 февраля, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Сигнал Идуна Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 18 Февраля 2020 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 ПСЖ ПСЖ
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 2.25
  • Ставка!
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    «Боруссия» Д

    Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе F, где опередила «Интер» и «Славию», но отстала от «Барселоны».

    В турнирной таблице чемпионата Германии «желто-черные» занимают третье место, имея на своем счету 42 очка после 22 сыгранных туров.

    В феврале подопечные Люсьена Фавра разгромили «Унион» (5:0) и «Айнтрахт» (4:0), а также уступили «Байеру» (3:4).

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    • Также в этом месяце дортмундцы вылетели из Кубка Германии, потерпев поражение от «Вердера» (2:3).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После травм у «Боруссии» восстанавливаются Томас Дилейни, Марко Ройс и Юлиан Брандт.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» добыл путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, став победителем группы A, где также играли «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

    В турнирной таблице чемпионата Франции парижане уверенно лидируют, набрав 62 очка в 25 сыгранных турах.

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    • Чемпионы Франции в феврале обыграли «Монпелье» (5:0), «Нант» (2:1) и «Лион» (4:2), но на минувших выходных упустили преимущество во встрече с «Амьеном» (4:4).

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    • Также команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал Кубка Франции, разгромив «Дижон» (6:1).

    Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Колин Дагба, Абду Диалло, Преснель Кимпембе, Левен Кюрзава, Тома Менье, Пабло Сарабия и Килиан Мбаппе.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 2.25, победа «Боруссии» — 3.00, ничья — 4.10.

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    Очевидно, что по именам французская команда выглядит предпочтительнее, но мы имеем большие сомнения относительно ее успешного визита в Дортмунд.

    На своем поле «желто-черные» традиционно играют мощно и результативно, поэтому должны сохранить интригу в противостоянии. Наш прогноз — «хозяева не проиграют» за 1.73.

    Еще одна заманчивая ставка — «первый гол забьют дортмундцы». Она принимается с коэффициентом 2.10.

    Ожидаем, что на первых минутах именно «Боруссия» будет владеть инициативой и, возможно, воспользуется брешью в не самой надежной обороне парижан. 0

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