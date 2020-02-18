«Боруссия» Д — ПСЖ. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года

Во вторник, 18 февраля, дортмундская «Боруссия» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Сигнал Идуна Парк», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Боруссия» Д — ПСЖ.

«Боруссия» Д

Дортмундская «Боруссия» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе F, где опередила «Интер» и «Славию», но отстала от «Барселоны».

В турнирной таблице чемпионата Германии «желто-черные» занимают третье место, имея на своем счету 42 очка после 22 сыгранных туров.

В феврале подопечные Люсьена Фавра разгромили «Унион» (5:0) и «Айнтрахт» (4:0), а также уступили «Байеру» (3:4).

Также в этом месяце дортмундцы вылетели из Кубка Германии, потерпев поражение от «Вердера» (2:3).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После травм у «Боруссии» восстанавливаются Томас Дилейни, Марко Ройс и Юлиан Брандт.

«Пари Сен-Жермен»

«Пари Сен-Жермен» добыл путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, став победителем группы A, где также играли «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай».

В турнирной таблице чемпионата Франции парижане уверенно лидируют, набрав 62 очка в 25 сыгранных турах.

Чемпионы Франции в феврале обыграли «Монпелье» (5:0), «Нант» (2:1) и «Лион» (4:2), но на минувших выходных упустили преимущество во встрече с «Амьеном» (4:4).

Также команда Томаса Тухеля вышла в полуфинал Кубка Франции, разгромив «Дижон» (6:1).

Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Колин Дагба, Абду Диалло, Преснель Кимпембе, Левен Кюрзава, Тома Менье, Пабло Сарабия и Килиан Мбаппе.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 2.25, победа «Боруссии» — 3.00, ничья — 4.10.

Очевидно, что по именам французская команда выглядит предпочтительнее, но мы имеем большие сомнения относительно ее успешного визита в Дортмунд.

На своем поле «желто-черные» традиционно играют мощно и результативно, поэтому должны сохранить интригу в противостоянии. Наш прогноз — «хозяева не проиграют» за 1.73.

Еще одна заманчивая ставка — «первый гол забьют дортмундцы». Она принимается с коэффициентом 2.10.

Ожидаем, что на первых минутах именно «Боруссия» будет владеть инициативой и, возможно, воспользуется брешью в не самой надежной обороне парижан. 0