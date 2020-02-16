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    На «Сан Мамес» защита «Осасуны» даст сбой

    «Атлетик» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Атлетик» — «Осасуна»
    Иньяки Уильямс
    В 24 туре чемпионата Испании «Атлетик» будет принимать «Осасуну». Игра пройдет на стадионе «Сан Мамес» 16 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Атлетик» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 16 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Атлетик»

    Коллектив из Страны Басков сейчас находится на девятом месте в таблице Примеры. За 23 тура команда сумела заработать 31 очко.

    На данном этапе сезона подопечные Гаиски Гаритано выступают нестабильно, демонстрируя совершенно разные результаты во всех турнирах.

    К примеру, 25 января «Атлетик» разошелся миром с «Эспаньолом» в чемпионате (1:1), после чего он по пенальти прошел «Тенерифе» в Кубке страны (3:3, 4:2). А затем в Ла Лиге «львы» уступили «Хетафе» (0:2).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    6 февраля «Атлетик» в родных стенах одолел «Барселону» в Кубке (1:0). Несколькими днями позже клуб из Бильбао проиграл «Реалу Сосьедад» (1:2). В первом матче 1/2 финала Кубка баскская команда победила «Гранаду» (1:0).

    «Осасуна»

    После 23 туров испанского первенства коллектив из Памплоны занимает 12 строчку в таблице. На счету этой команды сейчас имеется 28 баллов.

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    • В дебютной встрече 2020 года «Осасуна» разошлась миром с «Сельтой» в Примере (1:1), а через неделю красные прошли «Харо Депортиво» в Кубке Короля (2:1).

    18 января подопечные Ягобы Аррасате сыграли ничью с «Вальядолидом» (0:0). Затем коллектив из Памплоны в дополнительное время одолел «Рекреативо» в Кубке (3:2).

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    После победы над «Леванте» в Ла Лиге (2:0) «Осасуна» вылетела от «Реала Сосьедад» из Кубка Испании (1:3). Чуть позже в Примере красные уступили «Вильярреалу» (1:3) и «Реалу» (1:4).

    Прогноз

    На победу «Атлетика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,09, на ничью — 3,24, а на победу «Осасуны» — 4,04.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Атлетика» больше 1 с коэффициентом 1,61. 0

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    «Атлетик» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Испании 16 февраля 2020 года. Прогноз на «Атлетик» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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