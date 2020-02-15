«Саутгемптон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Англии 15 февраля 2020 года

В субботу, 15 февраля, в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своем стадионе «Сент-Мэри» сыграет с «Бернли». Начало игры — в 15:30 по Москве. Прогноз на «Саутгемптон» — «Бернли».

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» по итогам 25 матчей расположился на 13 месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко. Зону вылета команда опережает на семь пунктов.

За последние восемь игр «святые» проиграли в рамках чемпионата только две игры, раз сыграли вничью и четыре встречи выиграли.

Одно из поражений состоялось в последнем туре от «Ливерпуля» (0:4) в гостях, а перед этим они одолели в Лондоне «Кристал Пэлас» (2:0). В своей последней игре «красно-белые» уступили на выезде «Тоттенхэму» (2:3) в переигровке Кубка Англии.

На «Сент-Мэри» в этом розыгрыше Премьер-лиги «Саутгемптон» победил только в трех встречах из 12, дважды сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей — 13:28.

«Бернли»

«Бернли» имеет на своем счету такое же количество баллов, но идет на две строки выше из-за лучшей разницы забитых и пропущенных.

На данный момент у «бордовых» 3-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате Англии, где они сперва одержали две победы, а затем сыграли вничью.

Одолеть удалось на своей территории «Лестер» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (2:0) в его логове, мировая состоялась в минувшем туре в родных стенах с «Арсеналом» (0:0).

В 12 выездных встречах текущей компании АПЛ «Бернли» добыл три виктории, столько же матчей завершил мировыми исходами и шесть встреч проиграл, разница мячей — 12:20.

В игре первого круа «Бернли» на своем поле разгромил «Саутгемптон» со счетом 3:0, а в прошлом сезоне обе игры с их участием завершились вничью — 0:0 и 1:1. Отметим, что «святые» уже как шесть матчей не могут одолеть «бордовых».

Прогноз на «Саутгемптон» — «Бернли»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемптона» предлагают — 1.83.

На викторию «Бернли» дают — 4.85, ничья оценена — в 3.80.

Прогнозируем, что «Саутгемптон» сможет прервать негативную серию в поединках с «Бернли». Ставим на «чистую» викторию хозяев. 0