«Лечче» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 15 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А состоится поединок между «Лечче» и СПАЛом. 15 февраля команды встретятся на стадионе «Виа Дель Маре». Начало матча в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Лечче» — СПАЛ.

«Лечче»

Безвыигрышная серия «Лечче» стартовала в начале декабря и продолжилась в январе, когда подопечные Фабио Ливерани дома проиграли на последних минутах «Удинезе» (0:1).

Затем «Лечче» проиграл на выезде «Парме» (0:2), доведя свою серию поражений в Серии А до 4 матчей.

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Уйдя дома от поражения в матче с «Интером» (1:1) и крупно уступив на выезде «Вероне» (0:3), «волки» довели безвыигрышную серию до 8 матчей.

В последних встречах «Лечче» дома разгромил «Торино» (4:0) и в гостях взял верх над «Наполи» (3:2).

После 23 туров Серии А «Лечче» с 22 очками на 17-м месте. Разница мячей 30-44, по семь голов забили Марко Манкозу и Джанлука Лападула.

СПАЛ

Клуб из Феррары начал январь серией из трех поражений, уступив в Серии А «Вероне» (0:1) дома и «Фиорентине» (0:2) в гостях, а также вылетев из Кубка Италии после поражения от «Милана» (0:3).

Затем СПАЛ одержал волевую гостевую победу над «Аталантой» (2:1), но продолжил серией из трех поражений, начавшейся с проигрыша «Болонье» (1:3) дома.

В последних матчах СПАЛ проиграл «Лацио» (1:5) в Риме и дома уступил «Сассуоло» (1:2), пропустив второй мяч на последних минутах — третий раз за последние семь матчей.

После 23 туров Серии А СПАЛ с 15 очками на 20-м месте. Разница мячей 17-40, восемь голов забил Андреа Петанья, еще по 2 мяча записали на свой счет Маттиа Валоти и Федерико Ди Франческо.

Календарь и таблица Серии А

В первом круге СПАЛ дома уступил «Лечче» со счетом 1:3, зато в 4-м раунде Кубка Италии клуб из Феррары в начале декабря дома разгромил «Лечче»со счетом 5:1.

Прогноз

На победу «Лечче» букмекеры дают коэффициент 2,15, на ничейный результат в основное время — 3,50, а на победу СПАЛа — 3,20.

«Лечче» свою черную серию уже прервал, а СПАЛ пока не блещет. Прогнозируем, что хозяева не проиграют на своем поле в этом матче.

Матч вряд ли будет очень результативным, по крайней мере со стороны СПАЛа. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,75 и «Обе забьют — нет» за 2,20. 0