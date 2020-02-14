«Халл» — «Суонси». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Чемпионшипа 14 февраля 2020 года

В 33 туре английского Чемпионшипа состоится поединок между «Халл Сити» и «Суонси». 14 февраля команды встретятся на стадионе ККОМ. Начало встречи в 22:45 по Москве. Прогноз на «Халл» — «Суонси».

«Халл»

«Халл» находится в середине турнирной таблицы с 40 очками (14 строчка). Команда не побеждает на протяжении шести матчей. Хозяева проиграли 5 и 6 встреч с учетом Кубка Англии. Там коллектив проиграл «Челси» со счетом 1:2.

После этого «тигры» проиграли «Хаддерсфилду» 1:2. 1 февраля «желто-черные» с разгромным счетом уступили дома «Брентфорду» (1:5). 5-матчевую серию поражений удалось прервать выездной ничьей с «Редингом» (1:1).

Отметим, что команда проиграла 5 домашних поединков подряд. При этом «Халл» уступал и в тайме, и в матче в четырех домашних встречах подряд.

«Суонси»

У «Суонси» ситуация получше. У команды 46 очков и 9 строчка. Хотя «лебеди» не побеждали в трех последних играх.

Вообще «Джекс» выиграли только раз за последние 5 встреч — победа над «Уиганом» 2:1. После команда проиграла 2:0 «Сток Сити» и со счетом 1:1 сыграла с «Престоном». Несколько дней назад «Суонси» проиграл дома «Дерби» 2:3.

С учетом кубковой встречи на выезде «бело-черные» не выигрывают уже 5 матчей подряд. За весь зимний отрезок сезона коллектив выиграл в чужих стенах всего лишь раз.

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При этом три последних гостевых матча команды завершались при двух или менее забитых голах.

Прогноз

В первом круге «Суонси» выиграл 2:1. Перед этим была ничья 2:2. Еще раньше «Халл» 5 раз подряд обыгрывал гостей. Чаще всего в противостояниях между этими командами забивается не более трех голов.

3.10 и 2.28 — это коэффициенты на победу одной и другой команды соответственно. Коэффициент 3.45 дают на ничью.

Мы предлагаем поставить на «обе забьют» за 1.64. В последних четырех очных встречах было именно так. 0