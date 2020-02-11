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    Выйдет ли «Ренн» в полуфинал Кубка Франции?

    «Бельфор» — «Ренн». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 11 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Бельфор» — «Ренн»
    Эдуар Менди
    Во вторник, 11 февраля, «Бельфор» на своем поле примет «Ренн» в рамках 1/4 финала Кубка Франции по футболу. Встреча, которая пройдет на стадионе «Бональ», начнется в 22:55 по московскому времени. Прогноз на «Бельфор» — «Ренн».

    «Бельфор»

    В текущем розыгрыше Кубка Франции «Босфор» уже успел пройти «Газелек Аяччо» (1:0), «Монсо» (3:0), «Нанси» (3:1) и «Монпелье» (0:0, 5:4 — по пенальти).

    «Синие» выступают в чемпионате «Насьональ 2», который считается четвертым по силе во Франции.

    В турнирной таблице группы А они занимают девятое место, набрав 18 очков в 18 сыгранных турах.

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    В феврале «Бельфор» потерпел поражения от «Агно» (0:1) и «Седана» (0:2).

    «Ренн»

    Футболисты «Ренна» в Кубке Франции оказались сильнее «Амьена» (0:0, 5:4 — по пенальти), «Консолы» (2:0) и «Анже» (5:4 д.в.).

    В турнирной таблице французской Лиги 1 «красно-черные» занимают третье место, имея на своем счету 41 очко.

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    Календарь и таблица Лиги 1

    После травм у «Ренна» восстанавливаются Жерзино Ньямси, Клеман Гренье, Йонас Мартен, Стивен Н’Зонзи и Рафинья.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ренна» — 1.21, победа «Бельфора» — 13.50, ничья — 6.60.

    Действительно, представитель Лиги 1 смотрится фаворитом противостояния. Следуя логике, стоит ожидать выхода «красно-черных» в полуфинал.

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    Но будет ли их преимущество подавляющим? Мы в этом сомневаемся. «Ренн» хоть и занимает третье место в национальном первенстве, но испытывает заметные проблемы с результативностью.

    Кроме того, в команде Жюльена Стефана переполнен лазарет, а проводить ротацию тренер будет просто обязан, учитывая напряженный график.

    «Синие» выстояли под напором «Монпелье», так почему бы не подпортить нервы еще одному фавориту? Наш прогноз — «победа "Бельфора" с форой +2» за 1.72.

    Также мы не уверены, что игра получится результативной, поэтому еще один вариант — «тотал меньше 3» за 1.84. 0

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    «Бельфор» — «Ренн». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 11 февраля 2020 года. Прогноз на «Бельфор» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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