ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — Финляндия Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минут Эдинсон КаваниБесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты НеймарНеймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
  • 00:59
    • «Атлетик» выбил «Барселону» из Кубка Испании
  • 23:44
    • Швеция одержала волевую победу над Чехией в матче Евротура
  • 22:55
    • «Реал» проиграл «Реал Сосьедаду» и вылетел из Кубка Испании
  • 21:53
    • Россия проиграла Финляндии в рамках Шведских игр
  • 21:21
    • «Зенит» разгромил «Сабуртало» в контрольном матче
  • 17:56
    • Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»
  • 17:16
    • Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
    Все новости спорта

    На «Шварцвальде» «сухо» не будет?

    «Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Германии 8 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Фрайбург» — «Хоффенхайм»
    Мунас Даббур
    В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» дома сыграет с «Хоффенхаймом». Игра, которая состоится 8 февраля на стадионе «Шварцвальд», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Хоффенхайм».
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 08 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
  • Играть!
    •

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» по итогам 20 туров расположился на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 29 очков. От своего предстоящего соперника, который идет строкой выше, он отстает на четыре балла.

    «Бразильцы из Брайсгау» проиграли две предыдущие встречи чемпионата «всухую». Сперва они уступили в родных стенах аутсайдеру «Падерборну» (0:2), а в минувшем туре был разгром в Кельне от одноименной команды — 0:4.

    Перед этими поединками «черно-белые» переиграли на выезде «Майнц» со счетом 2:1, а также расписали мировую 2:2 с «Шальке» в Гельзенкирхене.

    Все прогнозы на футбол

    Девять домашних игр текущего розыгрыша Бундеслиги принесли «Фрайбургу» четыре победы, две ничьи и три поражение, два из которых пришлись на последние поединки. Разница мячей в этих играх составила 12:11.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» идет седьмым в Бундеслиги. На счету у команды находится 33 зачетных балла и отставание от шестой еврокубковой строки составляет всего один пункт.

  • Трансферное окно в Европе. Победители и неудачники
  • Кто преуспел в январе, а кто упустил возможность усилиться?
  • 04/02/2020

    • Несколько дней тому назад «деревенские» проиграли в Мюнхене «Баварии» (3:4) в рамках 1/8 финала Кубка Германии, а перед этой встречей они дважды выиграли в чемпионате.

    В этом отрезке «сине-белые» разгромили в Бремене «Вердер» со счетом 3:0, а также одолели на своей территории «Байер» (2:1) в последнем туре первенства.

    В девяти выездных играх этого сезона Бундеслиги «Хоффенхайм» добыл пять викторий при двух ничьих и двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:9.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Игра первого круга принесла «Фрайбургу» выездную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 3:0, а в прошлом сезоне обе встречи выиграли «деревенские» — 3:1 и 4:2.

    Прогноз на «Фрайбург» — «Хоффенхайм»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.65.

    На викторию «Фрайбурга» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.

    «Фрайбург» находится не в лучшей форме, не забивая уже в двух встречах подряд, а «Хоффенхайм» сейчас неплох и результативен. Прогнозируем, что игра соседей по турнирке без забитых мячей не обойдется. Можно ставить — ТБ 2,5 и обе забьют: да. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Герта — Майнц
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Хетафе — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Павел Мамаев
  • «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина
    • 23:18 04/02/2020     У «Челси» остаются проблемы в атаке
  • «Челси» рискует не попасть в ЛЧ из-за отсутствия усиления
    • 03:51 02/02/2020     Никита Медведев
  • Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
    • Вчера в 00:45
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Германии 8 февраля 2020 года. Прогноз на «Фрайбург» — «Хоффенхайм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
    Тоже интересно
    Никита Медведев Футбол Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в ДохеРеакция спортивных СМИ на победу «Локомотива» над «Спартаком» Вчера в 00:450
  • 23:56
    • «Боруссия» Д может потерять 5 млн евро из-за травмы Дембеле
  • 23:25
    • «Бордо» продлил контракт с Брианом
  • 23:01
    • Мюллер — игрок января в «Баварии»
    «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Торонто» Хоккей НХЛ. Три очка Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто», «Бостон» продлил выигрышную сериюОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля Вчера в 07:300
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Рому» штормить?
  • 3.30
    •
  • 00:49
    • Черчесов: Переход Соболева в «Спартак» — это плюс для сборной
  • 00:36
    • Зернов: То, что у нас молодой состав — не оправдание
  • 00:22
    • Киселевич: Голову пеплом посыпать не надо, нужно зацепиться за хорошее
    Лионель Месси Футбол Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?В «Барселоне» разгорелся конфликт между Лео Месси и спортивным директором Эриком Абидалем 05/02/2020 в 16:330
  • 22:15
    • «Тоттенхэм» планирует трансфер Ундера из «Ромы»
  • 21:46
    • «Ювентус» заинтересован в покупке вингера «Ман Сити»
  • 20:52
    • МЮ готов продать Погба за 140 млн
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие