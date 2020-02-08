«Фрайбург» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Германии 8 февраля 2020 года

В рамках 21-го тура немецкой Бундеслиги «Фрайбург» дома сыграет с «Хоффенхаймом». Игра, которая состоится 8 февраля на стадионе «Шварцвальд», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Фрайбург» — «Хоффенхайм».

«Фрайбург»

«Фрайбург» по итогам 20 туров расположился на восьмом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 29 очков. От своего предстоящего соперника, который идет строкой выше, он отстает на четыре балла.

«Бразильцы из Брайсгау» проиграли две предыдущие встречи чемпионата «всухую». Сперва они уступили в родных стенах аутсайдеру «Падерборну» (0:2), а в минувшем туре был разгром в Кельне от одноименной команды — 0:4.

Перед этими поединками «черно-белые» переиграли на выезде «Майнц» со счетом 2:1, а также расписали мировую 2:2 с «Шальке» в Гельзенкирхене.

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Девять домашних игр текущего розыгрыша Бундеслиги принесли «Фрайбургу» четыре победы, две ничьи и три поражение, два из которых пришлись на последние поединки. Разница мячей в этих играх составила 12:11.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» идет седьмым в Бундеслиги. На счету у команды находится 33 зачетных балла и отставание от шестой еврокубковой строки составляет всего один пункт.

Несколько дней тому назад «деревенские» проиграли в Мюнхене «Баварии» (3:4) в рамках 1/8 финала Кубка Германии, а перед этой встречей они дважды выиграли в чемпионате.

В этом отрезке «сине-белые» разгромили в Бремене «Вердер» со счетом 3:0, а также одолели на своей территории «Байер» (2:1) в последнем туре первенства.

В девяти выездных играх этого сезона Бундеслиги «Хоффенхайм» добыл пять викторий при двух ничьих и двух поражениях, разница забитых и пропущенных — 14:9.

Игра первого круга принесла «Фрайбургу» выездную победу над «Хоффенхаймом» со счетом 3:0, а в прошлом сезоне обе встречи выиграли «деревенские» — 3:1 и 4:2.

Прогноз на «Фрайбург» — «Хоффенхайм»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.65.

На викторию «Фрайбурга» дают — 2.75, ничья оценена — в 3.60.

«Фрайбург» находится не в лучшей форме, не забивая уже в двух встречах подряд, а «Хоффенхайм» сейчас неплох и результативен. Прогнозируем, что игра соседей по турнирке без забитых мячей не обойдется. Можно ставить — ТБ 2,5 и обе забьют: да. 0