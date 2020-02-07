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    «Рома» — «Болонья». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии 7 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Рома» — «Болонья»
    Эдин Джеко
    В 23 туре итальянской Серии А «Рома» будет принимать «Болонью». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 7 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Рома» — «Болонья».
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Рома»

    За 22 поединка итальянского первенства римская команда сумела заработать 39 очков. В таблице чемпионата она идет пятой, отставая от «Аталанты», которая находится в зоне Лиги чемпионов, лишь по разнице голов.

    В первых двух матчах 2020 года подопечные Паулу Фонсеки потерпели поражения. 5 января «Рома» проиграла «Торино» (0:2), после чего она уступила «Ювентусу» (1:2).

    16 января в рамках 1/8 финала Кубка Италии «волки» разобрались с «Пармой» (2:0), а в следующей встрече в Серии А римляне победили «Дженоа» (3:1).

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    22 января «Рома» вылетела из четвертьфинала Кубка страны, оказавшись слабее «Ювентуса» (1:3). Через несколько дней в столичном дерби команда Фонсеки разошлась миром с «Лацио» (1:1). 1 февраля желто-красные проиграли «Сассуоло» в гостях (2:4).

    «Болонья»

    Команда из одноименного итальянского города на данном этапе чемпионата занимает 11 место в турнирной таблице. За 22 поединка она завоевала 30 очков.

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    • Новый год коллектив Синиши Михайловича начал не очень удачно. В стартовых трех матчах Серии А «Болонья» заработала всего 2 балла.

    6 января красно-синие в родных стенах сыграли вничью с «Фиорентиной» (1:1). А через неделю они в Турине потерпели поражение от «Торино» (0:1).

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    В домашнем поединке против «Вероны» «Болонья» упустила победу на 81 минуте (1:1). Но в 21 и 22 турах итальянского первенства подопечные Михайловича одержали верх над СПАЛом (3:1) и «Брешией» (2:1).

    Прогноз

    Победа «Ромы» в грядущем поединке оценивается в 1,60, на ничью букмекеры предлагают котировку 4,50, а на победу «Болоньи» — 5,30.

    На «Олимпико» римляне приложат максимум усилий, чтобы выиграть и не отстать от «Аталанты» в борьбе за зону Лиги чемпионов. Наш прогноз на матч — победа «Ромы» за 1,60. 0

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    «Рома» — «Болонья». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Италии 7 февраля 2020 года. Прогноз на «Рома» — «Болонья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
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