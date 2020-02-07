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    «Айнтрахт» обгонит «Аугсбург» в Бундеслиге?

    «Айнтрахт» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Германии 7 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Аугсбург»
    Футболисты «Айнтрахта»
    В пятницу, 7 февраля, в стартовом поединке 21-го тура немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» на своем поле сыграет с «Аугсбургом». Игра начнется в 22:30 по мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Аугсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
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    «Айнтрахт»

    Франкфуртцы в новом году еще не знают горечи поражений. Начали они с двух побед подряд в рамках Бундеслиги, где они поочередно одолели 2:1 «Хоффенхайм» в гостях и 2:0 «РБ Лейпциг» дома.

    В последнем туре чемпионата «орлы» сыграли вничью 1:1 с «Фортуной» в Дюссельдорфе, а несколько дней тому назад вновь в родных стенах одолели «РБ Лейпциг» (3:1). На этот раз в Кубке Германии.

    После 20 сыгранных матчей в немецком первенстве на счету команды находится 25 очков, которые позволяют ей находится на 11 строке в турнирной таблице Бундеслиги.

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    • В родных стенах в текущем розыгрыше немецкого чемпионата «Айнтрахт» одержал пять побед в десяти встречах, три раза сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 21:14.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится на строку выше в турнирной таблице, чем его предстоящий противник. У команды находится на один балл больше.

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    Начали 2020 год «фуггеры» с двух поражений подряд в рамках БЛ. В первой игре они в родных стенах уступили 3:5 дортмундской «Боруссии», а затем были слабее «Униона» (0:2) в Берлине.

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    В 20-м туре первенства баварцы смогли прервать серию поражений, по-волевому одолев на своей территории бременский «Вердер» со счетом 2:1.

    В десяти гостевых встречах этой Бундеслиги «Аугсбург» одержал лишь две виктории, трижды он сыграл вничью и пять встреч проиграл, разница забитых и пропущенных — 12:22.

    В первом круге «Аугсбург» дома взял верх над «Айнтрахтом» — 2:1, а в прошлом сезоне эти коллективы обменялись гостевыми победами с одинаковым результатом по 3:1.

    Прогноз на «Айнтрахт» — «Аугсбург»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 1.88, победа «Аугсбурга» — 4.35, ничья — 3.90.

    «Айнтрахт» после провального отрезка в конце прошлого года, в последнее время пришел в себя, выиграв три игры из последних четырех. Прогнозируем, что «орлы» продолжат штамповать победы. 0

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    «Айнтрахт» — «Аугсбург». Прогноз (к. 1.88) и ставки на матч чемпионата Германии 7 февраля 2020 года. Прогноз на «Айнтрахт» — «Аугсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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