«Лион» — «Амьен». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Франции 5 февраля 2020 года

В 23 туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Амьен». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 5 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Амьен».

«Лион»

В 22 турах чемпионата франции команда из Лиона заработала 32 очка. Сейчас она находится на шестом месте в таблице, отставая от зоны ЛЕ на 2 пункта.

В январе «Лион» принял участие семи матчах. Все поединки «дети» выиграли. Сперва 4 января этот коллектив разнес «Бур-ан-Бресс» в Кубке Франции (7:0).

А затем подопечные Руди Гарсии выбили «Брест» из четвертьфинала Кубка лиги (3:1). В чемпионате «львы» одолели «Бордо» (2:1), после чего в Кубке Франции они разобрались с «Нантом» (4:3).

Все прогнозы на Лигу 1

Полуфинал Кубка лиги закончился победой «Лиона» в серии пенальти над «Лиллем» (2:2, 4:3). Чуть позже «дети» одолели «Тулузу» (3:0) в первенстве и «Ниццу» в Кубке страны (2:1). А 2 февраля команда Гарсии уступила «Ницце» в Лиге 1 (1:2).

«Амьен»

На данном этапе французского чемпионата команда из одноименного города находится в зоне борьбы за выживание, имея на своем счету 19 очков.

В новом году коллектив Луки Эльснера еще не побеждал. 4 января в 1/32 финала Кубка Франции «Амьен» в серии пенальти уступил «Ренну» (0:0, 4:5).

Чуть позже эта команда вылетела из четвертьфинала Кубка лиги, потерпев поражение от «Лилля» (0:2). Затем «Амьен» уступил «Монпелье» в чемпионате (1:2).

15 января подопечные Луки Эльснера заработали 1 балл в противостоянии с «Реймсом» (1:1). Через неделю клуб из Амьена оказался слабее «Бреста» (1:2). 1 февраля он сыграл вничью с «Тулузой» (0:0).

Прогноз

На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,35, на ничью — 5,00, а на победу «Амьена» — 11,0.

У себя дома команда Руди Гарсии не будет медлить. Она попытается решить исход поединка в самом начале. Наш прогноз — победа «Лиона» в первом тайме с коэффициентом 1,82. 0