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    Будет ли стартовая игра 20 тура БЛ результативной?

    «Герта» — «Шальке». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Германии 31 января 2020 года

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    Прогноз на «Герта» — «Шальке»
    Игроки «Шальке»
    В пятницу, 31 января, в стартовом поединке 20-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» в Берлине на Олимпийском стадионе примет «Шальке». Начало игры — 22:30 по мск. Прогноз на «Герта» — «Шальке».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 31 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 2.75
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.60
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    «Герта»

    По итогам 20 туров немецкого первенства «Герта» разместилась на 13 месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 22 очка, опережая опасную зону всего на пять пунктов.

    За минувшие пять игр Бундеслиги «старая дама» уступила только в одном случае, тур тому назад она была разгромлена на своей территории мюнхенской «Баварией» со счетом 0:4.

    Также в этом отрезке берлинцы один раз сыграли вничью и три встречи выиграли. Одна из викторий состоялась в последнем игровом дне над «Вольфсбургом» (2:1) в его логове.

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  • 17/01/2020

    • На своей арене в этом чемпионате Германии «Герта» выступает не особо удачно, проиграв в пяти поединках из девяти. Еще раз сыграла вничью и трижды победила, разница мячей — 11:18.

    «Шальке»

    «Шальке» находится на шестой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, заработав в 19 встречах 33 зачетных балла. От зоны Лиги чемпионов гельзенкирхенцы отстают на три пункта.

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    Крупным проигрышем в последнем туре от «Баварии» (0:5) в Мюнхене, «кобальтовые» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где они поровну поделили виктории и ничейные исходы.

    Обыграть в этом отрезке удалось на родной арене «Айнтрахт» (1:0) и «Боруссию» М (2:0), мировые состоялись в выездной игре с «Вольфсбургом» (1:1) и домашней с «Фрайбургом» (2:2).

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  • 20/01/2020

    • В девяти выездных поединках этого сезона БЛ «Шальке» добыл четыре победных результата, дважды сыграл вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:15.

    В первом круге «Шальке» в Гельзенкирхене разгромил «Герту» со счетом 3:0, в минувшем сезоне в Берлине команды сыграли 2:2, в другой игре победила «старя дама» — 2:0.

    Прогноз на «Герта» — «Шальке»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Шальке» предлагают — 2.70.

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    На викторию «Герты» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.35.

    В поединке коллективов, которые находятся на разных полюсах в турнирной таблице, мы ожидаем результативной игры. 0

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    «Герта» — «Шальке». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Германии 31 января 2020 года. Прогноз на «Герта» — «Шальке». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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