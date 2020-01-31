«Герта» — «Шальке». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Германии 31 января 2020 года

В пятницу, 31 января, в стартовом поединке 20-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» в Берлине на Олимпийском стадионе примет «Шальке». Начало игры — 22:30 по мск. Прогноз на «Герта» — «Шальке».

«Герта»

По итогам 20 туров немецкого первенства «Герта» разместилась на 13 месте в турнирной таблице, имея в своей копилке 22 очка, опережая опасную зону всего на пять пунктов.

За минувшие пять игр Бундеслиги «старая дама» уступила только в одном случае, тур тому назад она была разгромлена на своей территории мюнхенской «Баварией» со счетом 0:4.

Также в этом отрезке берлинцы один раз сыграли вничью и три встречи выиграли. Одна из викторий состоялась в последнем игровом дне над «Вольфсбургом» (2:1) в его логове.

На своей арене в этом чемпионате Германии «Герта» выступает не особо удачно, проиграв в пяти поединках из девяти. Еще раз сыграла вничью и трижды победила, разница мячей — 11:18.

«Шальке»

«Шальке» находится на шестой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, заработав в 19 встречах 33 зачетных балла. От зоны Лиги чемпионов гельзенкирхенцы отстают на три пункта.

Все прогнозы на Бундеслигу

Крупным проигрышем в последнем туре от «Баварии» (0:5) в Мюнхене, «кобальтовые» прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате, где они поровну поделили виктории и ничейные исходы.

Обыграть в этом отрезке удалось на родной арене «Айнтрахт» (1:0) и «Боруссию» М (2:0), мировые состоялись в выездной игре с «Вольфсбургом» (1:1) и домашней с «Фрайбургом» (2:2).

В девяти выездных поединках этого сезона БЛ «Шальке» добыл четыре победных результата, дважды сыграл вничью и три встречи проиграл, разница забитых и пропущенных — 15:15.

В первом круге «Шальке» в Гельзенкирхене разгромил «Герту» со счетом 3:0, в минувшем сезоне в Берлине команды сыграли 2:2, в другой игре победила «старя дама» — 2:0.

Прогноз на «Герта» — «Шальке»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Шальке» предлагают — 2.70.

На викторию «Герты» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.35.

В поединке коллективов, которые находятся на разных полюсах в турнирной таблице, мы ожидаем результативной игры. 0