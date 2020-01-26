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    «Наполи» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч чемпионата Италии 26 января 2020 года

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    Прогноз на «Наполи» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В 21 туре итальянской Серии А «Наполи» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло» 26 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Наполи» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.55
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  • 2.05
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    «Наполи»

    На данном этапе итальянского первенства команда из Неаполя находится аж на 11 строчке в турнирной таблице. За 20 матчей этот клуб заработал всего 24 балла.

    В семи встречах под руководством Дженнаро Гаттузо «Наполи» проиграл четыре раза. После назначения 42-летнего специалиста синие уступили «Парме» (1:2).

    Затем «маленькие ослы» одержали верх над «Сассуоло» (2:1), а чуть позже они потерпели поражения от «Интера» (3:1) и «Лацио» (1:0).

    Календарь и таблица Серии А

    В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» без проблем разобрался с «Перуджей» (2:0). В 20 туре Серии А команда Гаттузо не справилась с «Фиорентиной» (0:2), но в четвертьфинале Кубка она прошла «Лацио» (1:0).

    «Ювентус»

    В ходе 20 туров клубу из Турина удалось завоевать 51 очко. Благодаря таким результатам команда вернула себе лидерство в таблице чемпионата Италии.

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    • Последний раз «Ювентус» проигрывал в конце декабря. Тогда в финале Суперкубка подопечные Маурицио Сарри потерпели поражение от «Лацио» (1:3).

    С тех пор «старая синьора» не знает горечи неудач. 6 января черно-белые разгромили «Кальяри» (4:0), а затем они победили «Рому» (2:1).

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    В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» легко прошел «Удинезе» (4:0), после чего «зебры» взяли верх над «Пармой» в Серии А (2:1) и над «Ромой» в Кубке (3:1).

    Прогноз

    На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,45, на ничью — 3,70, а на победу «Ювентуса» — 2,08.

    Пока «Наполи» страдает из-за неудачной игры, «Ювентус» с Криштиану Роналду и Пауло Дибалой набрали хорошую форму. Наш прогноз на матч — победа «Ювентуса» с коэффициентом 2,08. 0

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