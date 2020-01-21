«Эвертон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч АПЛ 21 января 2020 года

В 24 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Гудисон Парк» 21 января. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Эвертон» — «Ньюкасл».

«Эвертон»

Сейчас ливерпульская команда располагается на 11 строчке в турнирной таблице чемпионата, имея 29 баллов на своем счету. Этот коллектив отстает на 5 очков от еврокубковой зоны.

В первых двух матчах под руководством Карло Анчелотти «Эвертон» дважды выиграл. Сперва его подопечные одолели «Бернли» (1:0), а затем они победили «Ньюкасл» (2:1).

Но 1 января «ириски» на стадионе «Этихад» потерпели поражение от «Ман Сити» (1:2). Чуть позже синие вылетели из Кубка Англии, уступив «Ливерпулю» (0:1).

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В 22 туре Премьер-Лиги «Эвертон» минимально переиграл «Брайтон» (1:0). А уже в следующем матче первенства команда Карло Анчелотти расписала мировую с «Вест Хэмом» (1:1).

«Ньюкасл»

Клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн имеет столько же баллов, сколько и «Эвертон». С 29 очками в активе команда находится на 12 строчке в таблице АПЛ.

Совсем недавно подопечные Стива Брюса пережили неприятный отрезок из трех кряду поражений. В конце декабря «Ньюкасл» уступил МЮ (1:4) и «Эвертону» (1:2).

А 1 января «сороки» дома не справились с «Лестером» (1:1). Чуть позже в 1/32 финала Кубка Англии черно-белые расписали мировую с «Рочдейлом» (1:1).

Ничьей завершилось и противостояние с «Вулверхэмптоном» в 22 туре АПЛ (1:1). В ответной игре Кубка «Ньюкасл» разгромил «Рочдейл» (4:1), после чего в чемпионате «горожане» взяли верх над «Челси» (1:0).

Прогноз

На победу «Эвертона» в матче 24 тура букмекеры дают коэффициент 1,52. Ничья оценивается в 4,30, а победа «Ньюкасла» — в 6,90.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Эвертона» больше 1,5 с коэффициентом 1,62. 0