«Борнмут» — «Брайтон». Прогноз (к. 4.80) и ставки на АПЛ 21 января 2020 года

«Борнмут»
«Борнмут» располагается недалеко от своего предстоящего противника. Клуб находится в зоне вылета, заработав в 23 поединках 20 баллов, что на три меньше, чем у 17 спасительной позиции.
«Вишни» имеют длительную безвыигрышную серию. Команда не может победить в чемпионате в шести играх подряд, уступив четырежды кряду в предыдущих поединках.
В последних семи матчах во всех турнирах коллектив выиграл только раз. Это случилось в Кубке Англии, где дома был разбит «Лутон» (4:0).
«Брайтон»
Перед стартом 24 тура английского первенства «Брайтон» находится на 15 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков, опережая зону вылета всего на три пункта.
«Чайки» не могут одержать победу в четырех последних матчах, проиграв за это время в двух из них. Сперва в этом отрезке они расписали домашнюю мировую с «Челси» (1:1) в рамках АПЛ.
Потом уступили на своей арене «Шеффилд Уэнсдэй» (0:1) в Кубке Англии. В позапрошлом туре чемпионата «сине-белые» были повержены в Ливерпуле «Эвертоном» — 0:1.
Наконец, в прошлом туре АПЛ коллектив разошелся миром дома с «Астон Виллой» (1:1).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,87, ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0