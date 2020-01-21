«Борнмут» — «Брайтон». Прогноз (к. 4.80) и ставки на АПЛ 21 января 2020 года

Во вторник, 21 января, «Борнмут» на своем поле примет «Брайтон» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Виталити Стэдиум», начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Брайтон».

«Борнмут»

«Борнмут» располагается недалеко от своего предстоящего противника. Клуб находится в зоне вылета, заработав в 23 поединках 20 баллов, что на три меньше, чем у 17 спасительной позиции.

«Вишни» имеют длительную безвыигрышную серию. Команда не может победить в чемпионате в шести играх подряд, уступив четырежды кряду в предыдущих поединках.

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В последних семи матчах во всех турнирах коллектив выиграл только раз. Это случилось в Кубке Англии, где дома был разбит «Лутон» (4:0).

«Брайтон»

Перед стартом 24 тура английского первенства «Брайтон» находится на 15 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков, опережая зону вылета всего на три пункта.

«Чайки» не могут одержать победу в четырех последних матчах, проиграв за это время в двух из них. Сперва в этом отрезке они расписали домашнюю мировую с «Челси» (1:1) в рамках АПЛ.

Потом уступили на своей арене «Шеффилд Уэнсдэй» (0:1) в Кубке Англии. В позапрошлом туре чемпионата «сине-белые» были повержены в Ливерпуле «Эвертоном» — 0:1.

Наконец, в прошлом туре АПЛ коллектив разошелся миром дома с «Астон Виллой» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,87, ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0