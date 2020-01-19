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    «Ливерпуль» и «МЮ» не будут устраивать голевую перестрелку

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.76) и ставки на тоталы матча чемпионата Англии 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
    Юрген Клопп
    В воскресенье, 19 января, в центральном поединке 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 61 набранным очком в 21-м туре.

    На счету «красных» 20 побед и всего лишь одна ничья. Благодаря этому феноменальному результату они оторвались от ближайшего преследователя на 14 баллов. При этом отставший «Ман Сити» провел на одну игру больше.

    В своих последних матчах в рамках АПЛ мерсисайдцы обыграли «Лестер» (4:0), «Вулверхэмптон» (1:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:0), а также «Тоттенхэм» на выезде — 1:0.

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    Последний успех позволил команде Юргена Клоппа установить рекорд в истории топ-5 чемпионатов Европы. «Ливерпуль» стал первой командой, добывшей 20 побед в 21-й игре.

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    • Что касается лазарета, то к возвращению близки защитники Жоэль Матип и Деян Ловрен, а также хавбек Фабиньо. Трио приступило к тренировкам в общей группе.

    «Манчестер Юнайтед»

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги манкунианцы занимают пятое место, имея на своем счету 34 очка.

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    • 2020-й год подопечные Уле Гуннара Сульшера успели проиграть «Арсеналу» (0:2), а также разгромить «Норвич Сити» (4:0) в чемпионате.

    15 января состоялся поединок третьего раунда Кубка Англии, в котором «Юнайтед» удалось дома одолеть «Вулверхэмптон» (1:0) — на 67-й минуте единственный мяч забил Хуан Мата.

    После травм у «Манчестер Юнайтед» восстанавливаются Маркос Рохо, Гарри Магуайр, Скотт Мактоминей и Поль Погба. Также рискует пропустить игру Маркус Рашфорд из-за проблем со спиной.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ливерпуля» — 1.38, победа «Манчестер Юнайтед» — 8.30, ничья — 5.30.

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    Что могут показать манкунианцы? Почти вся команда отойдет в защиту и будет надеяться на скоростные контратаки. Ничего гениального в арсенале Сульшера нет, а соперник в этот раз — именно такой.

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    • «Ливерпуль» сейчас слишком хорош, чтобы терять очки против «МЮ» в родных стенах, но и взломать оборону гостей надо будет постараться, поэтому разгрома ждать не стоит.

    Предлагаем поставить на тотал матча меньше 3 голов за 1.76. 0

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