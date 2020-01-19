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    Справится ли «Герта» с мотивированной «Баварией»?

    «Герта» — «Бавария». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Бундеслиги 19 января 2020 года

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    Прогноз на «Герта» — «Бавария»
    Корентен Толиссо
    В 18 туре немецкой Бундеслиги «Герта» будет принимать «Баварию». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 19 января. Начало встречи — в 17:30 мск. Прогноз на «Герта» — «Бавария».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 5.40
  • 2
  • 1.33
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    «Герта»

    В 17 встречах в Бундеслиге коллектив из Берлина заработал 19 баллов. В турнирной таблице чемпионата команда занимает 12 позицию. От зоны вылета ее отделяют 4 пункта.

    В первом матче под руководством Юргена Клинсмана «Герта» на своем поле потерпела поражение от «Боруссии» Д (1:2). А затем его подопечные разошлись миром с «Айнтрахтом» (2:2).

    В 15 туре немецкого первенства бело-голубые одержали верх над «Фрайбургом» (1:0), после чего берлинцы одолели «Байер» (1:0) и сыграли вничью с «Боруссией» М (0:0).

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    «Бавария»

    По завершении 17 туров немецкого первенства мюнхенский коллектив расположился на третьей строчке в таблице. От лидерской позиции команду отделяют 4 пункта.

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    11 декабря в рамках группового этапа Лиги чемпионов подопечные Ханса-Дитера Флика одолели «Тоттенхэм» (3:1). Затем мюнхенцы разгромили «Вердер» (6:1).

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    В 16 туре Бундеслиги «Бавария» оказалась сильнее «Фрайбурга» (3:1), а чуть позже красные одержали верх над «Вольфсбургом» (2:0). 11 января в товарищеской встрече команда Ханса-Дитера Флика была разгромлена «Нюрнбергом» (2:5).

    Прогноз

    На победу «Герты» букмекеры предлагают котировку 8,70, ничью они оценивают в 5,90, а победу «Баварии» — в 1,33.

    Отдохнувшие мюнхенцы вернутся в чемпионат с желанием догнать соперников, которые идут выше в таблице. В игре с «Гертой» красные не будут медлить. Наш прогноз — «Бавария» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1,81. 0

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    «Герта» — «Бавария». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Бундеслиги 19 января 2020 года. Прогноз на «Герта» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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