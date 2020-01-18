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    Устоят ли «волки» на «Сент-Мэри»?

    «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»
    «Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»
    18 января «Саутгемптон» в 23 туре английской Премьер-лиги на «Сент-Мэри» примет «Вулверхэмптон». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Саутгемптон»

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» с 28 очками идет на 12 позиции. От зоны вылета команда оторвалась на семь пунктов.

    На данный момент у «святых» 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этом отрезке они смогли победить в пяти поединках и один свели вничью.

    В прошлом туре «красно-белые» на выезде обыграли «Лестер» (2:1), т.с. взяв реванш за поражение в первом круге со счетом 0:9. Туром ранее они дома обыграли «Тоттенхэм» (1:0), а между этими встречами была еще виктория на «Хаддерсфилдом» (2:0) в Кубке страны.

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    • На «Сент-Мэри» в этом розыгрыше английского первенства «Саутгемптон» выиграл три встречи из 11, две встречи закончил вничью и шесть встреч проиграл, разница мячей — 11:25.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» с 31 зачетным пунктом находится на седьмой позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая пятой строчке всего три балла.

    «Волки» не знают побед уже в пяти поединках подряд с учетом всех турниров, проиграв в этот период в трех случаях при двух ничейных исходах.

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    Накануне «оранжево-черные» уступили «Манчестер Юнайтед» (0:1) в переигровке Кубка Англии, а последний матч чемпионата они свели вничью с «Ньюкаслом» (1:1) дома.

    Все прогнозы на футбол

    В 11 гостевых играх этой Премьер-лиги «Вулвз» выиграл в трех из них, пять матчей закончил мировыми и три игры проиграл, отношение мячей — 14:13.

    В первом круге эти команды сыграли в Вулверхэмптоне 1:1, а в прошлом сезоне коллективы обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:2.

    Прогноз на «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»

    В последнее время «святые» демонстрирую хорошую игру, но «волки» в гостях могут дать бой любому сопернику. Прогнозируем, что гости добудут зачетные баллы. 0

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    «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Англии 18 января 2020 года. Прогноз на «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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