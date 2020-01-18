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    «Челси» придется нелегко в игре с «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года

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    Прогноз на «Ньюкасл» — «Челси»
    Росс Баркли
    В 23 туре английской Премьер-лиги «Ньюкасл» будет принимать «Челси». Игра пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» 18 января. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Челси».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Января 2020 года
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    «Ньюкасл»

    Приняв участие в 22 поединках чемпионата Англии, эта команда заработала 26 очков, благодаря чему она сейчас находится на 13 строчке в турнирной таблице.

    Минувший год «сороки» закончили двумя поражениями в Премьер-лиге. 26 декабря «Ньюкасл» был разгромлен МЮ (1:4), а через пару дней он дома не справился с «Эвертоном» (1:2).

    1 января подопечные Стива Брюса также проиграли. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» хозяева уступили «Лестеру» (0:3).

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    Чуть позже в Кубке Англии «черно-белые» разошлись миром с «Рочдейлом» (1:1), после чего они сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» в АПЛ (1:1). А победил «Ньюкасл» «Рочдейл» со второй попытки 14 января (4:1).

    «Челси»

    На данном этапе чемпионата в активе у лондонского коллектива имеется 39 баллов. В турнирной таблице команда идет четвертой.

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    • В 19 туре Премьер-лиги «Челси» на «Стэмфорд Бридж» принимал «Саутгемптон». В этой встрече гости неожиданно одержали верх. «Аристократы» уступили всухую — 0:2.

    С того момента подопечные Фрэнка Лэмпарда пока не проигрывали. Концовку 2019 года «пенсионеры» завершили победой над «Арсеналом» на «Эмирейтс» (2:1).

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    1 января на выезде «Челси» расписал мировую с «Брайтоном» (1:1), а затем в Кубке Англии синие одолели «Ноттингем Форест» (2:0). В 22 туре чемпионата лондонцы легко разобрались с «Бернли» (3:0).

    Прогноз

    На победу «Ньюкасла» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничью — 4,60, а на победу «Челси» — 1,53.

    Сейчас у лондонцев не все идеально в защите. «Ньюкасл» дома постарается этим воспользоваться. Наш прогноз на матч — обе команды забьют с коэффициентом 1,82. 0

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    «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч АПЛ 18 января 2020 года. Прогноз на «Ньюкасл» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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