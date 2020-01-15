«Милан» — СПАЛ. Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Кубка Италии 15 января 2020 года

15 января на «Сан Сиро» «Милан» в матче 1/8 финала Кубка Италии встретится со СПАЛом. Игра начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Милан» — СПАЛ.

«Милан»

«Милан», который в прошлом розыгрыше Кубка Италии был остановлен «Лацио» (0:1 и 0:0) на стадии полуфинала, в этом розыгрыше только с этого этапа начинает борьбу за трофей.

После провального матча в Бергамо в конце прошлого года, где «россонери» крупно уступили местной «Аталанте» (0:5), в последующих двух встречах они не пропускали.

Первый матч 2020 года принес миланскому коллективу домашнюю ничью с «Сампдорией» (0:0), после чего он в гостях одолел «Кальяри» (2:0). При этом один из голов записал на свой счет вернувшийся в команду Ибрагимович.

В турнирной таблице Серии А «Милан» после первого круга идет только десятым, имея в своей копилке 25 очков и уступают зоне еврокубков четыре пункта.

СПАЛ

СПАЛ в этом розыгрыше Кубка Италии сумел преодолеть уже два этапа. Сперва клуб из города Феррара разобрался с одним из представителей низшего дивизиона, обыграв его дома со счетом 3:1.

На следующей стадии «бело-голубые» не заметили сопротивление «Лечче», разгромив своего оппонента при своих зрителях — 5:1.

Оба поединка нового года СПАЛ проиграл, поочередно уступив в играх чемпионата Италии 0:2 дома «Вероне» и 0:1 «Фиорентине» во Флоренции.

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После первого круга Серии А «спаллини» расположились на самом дне в турнирной таблице, набрав в 19 поединках всего 12 очков и отстают от спасительной строки на три пункта.

В текущем чемпионате Италии «Милан» смог взять верх на своей арене над СПАЛом со счетом 1:0. Отметим, что «россонери» выиграли все пять матчей у своего предстоящего соперника.

Прогноз на «Милан» — СПАЛ

«Милану» очень тяжело даются забитые мячи, особенно на своей арене. СПАЛ тоже не отличается высокой результативностью. Поэтому можно ставить на «низовой» матч. 0