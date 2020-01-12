«Борнмут» — «Уотфорд». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии 12 января 2020 года

В воскресенье, 12 января, в 22 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» на «Виталити» сыграет с «Уотфордом». Начало игры — в 17:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Уотфорд».

«Борнмут»

В чемпионате Англии «Борнмут» не может победить в последних четырех встречах, проиграв в этом периоде в трех из них при одном ничейном исходе.

На прошлой неделе «вишни» прервали серию поражений, но сделали это в Кубке страны, разгромив на своей арене аутсайдера Чемпионшипа «Лутон Таун» со счетом 4:0.

А до этого «боском» в рамках АПЛ уступили в гостевых встречах 0:2 «Брайтону» и 0:4 «Вест Хэму» в первой игре 2020 года.

В турнирной таблице Премьер-лиги дружина Эдди Хау идет в зоне вылета, на 18 месте. В 21 игре она добыла 20 очков и отстает от спасительной позиции на один балл.

На «Виталити» в этом розыгрыше АПЛ «Борнмут» победил в двух поединках из десяти, четыре встречи свел вничью и столько же игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 10:14.

«Уотфорд»

«Уотфорд» после провального старта, в последнее время пришел в себя и не знает горечи поражений уже в пяти поединках подряд, выиграв в этом отрезке в трех из них.

Накануне «шершни» на своей арене сыграли 3:3 с «Транмир Роверс» в Кубке Англии, что обязывает теперь их провести еще один поединок с этим противником.

Перед этим «желтая армия» выиграла два матча подряд, поочередно одолев в рамках АПЛ дома «Астон Виллу» (3:0) и «Вулверхэмптон» (2:1).

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Даже несмотря на эту удачную серию «золотые» находятся в зоне вылета, на 19 позиции, имея на своем счету 19 зачетных пунктов. От 17 безопасной строчке они отстают на два очка.

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На выезде в этом розыгрыше Премьер-лиги «Уотфорд» победи лишь раз, еще три игры закончил вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей — 6:20.

В первом круге на поле «Уотфорда» команды сыграли 0:0. В прошлом сезоне на «Виталити» была зафиксирована ничья со счетом 3:3, а в гостях «Борнмут» победи 4:0.

Прогноз на «Борнмут» — «Уотфорд»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Борнмута» — 2.70, победа «Уотфорда» — 2.80, ничья — 3.50.

Прогнозируем, что встреча двух аутсайдеров Премьер-лиги принесет забитые мячи в обе стороны. 0