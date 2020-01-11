«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч английской Премьер-лиги 11 января 2020 года

В субботу, 11 января, «Кристал Пэлас» будет принимать на своем поле «Арсенал» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Арсенал».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 28 очков.

«Стекольщики» одержали семь побед, семб раз сыграли вничью и потерпели столько же поражений в 21-м сыгранном туре.

В начале декабря подопечные Ходжсона обыграли только «Борнмут» (1:0). После чего разошлись миром с «Уотфордом» (0:0) и «Брайтоном» (1:1), а также уступили «Ньюкаслу» (0:1).

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Серия без побед была прервана 26 декабря домашним успехом в поединке против «Вест Хэма» — 2:1. Команда завершила 2019-й и начала 2020-й одинаково — ничьими против «Саутгемптона» (1:1) и «Норвича» (1:1).

«Арсенал»

В конце ноября клуб уволил Унаи Эмери, а его место занял Фредди Юнгберг. Итог — при молодом специалисте абсолютно ничего не изменилось.

После матча с «Ман Сити» (0:3) лондонцы отказались от услуг Юнгберга и заключили контракт Микелем Артетой, но игру с «Эвертоном» (0:0) экс-ассистент Гвардиолы наблюдал с трибун.

В дебютном матче Артеты в качестве главного тренера «Арсенал» на выезде поделил очки с «Борнмутом» (1:1), пропустив в первом тайме и отыгравшись после перерыва. В следующем матче «канониры» на своем поле уступили в лондонском дерби «Челси» (1:2). Забив быстрый гол, «Арсенал» пропустил два мяча в последние 10 минут.

Активная работа тренерского штаба и футболистов принесла свои плоды только в прошлом туре АПЛ. 1 января дома лондонцы обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1) и показали, пожалуй, лучшую игру за несколько месяцев. В турнирной таблице АПЛ «канониры» идут только десятыми, набрав 27 очков.

6 января «канониры» в третьем раунде Кубка Англии прошли «Лидс» — единственный гол на 55-й минуте забил Рейсс Нельсон.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1.87, тогда как успех хозяев оценивается в 4.10, а ничья — в 3.90.

Проблемы у «канониров» при Артете еще возникнут, но не сейчас. Пока что команда воодушевлена переменами и движется в правильном направлении, поэтому стоит поверить в «канониров». Предлагаем поставить на победу «Арсенала» за 1.87. 0