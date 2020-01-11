«Челси» — «Бернли». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

В субботу, 11 января, «Челси» на своем поле примет «Бернли» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Бернли».

«Челси»

Клуб в последнее время выступает нестабильно, чередуя победные результаты с поражениями или ничьими в АПЛ. Еще в середине декабря «синие» уступили в родных пенатах 0:1 «Борнмуту».

Потом одолели 2:0 «Тоттенхэм» в его логове, после чего были повержены дома 0:2 «Саутгемптоном», а накануне по-волевому переиграли в гостях «Арсенал» — 2:1.

В предыдущем туре лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) на выезде в АПЛ. После 21 тура «аристократы» с 36 очками находятся на четвертой позиции в турнирной таблице.

Календарь и таблица АПЛ

В своем прошлом поединке «Челси» победил дома «Ноттингем» (2:0) в третьем раунде Кубка Англии.

«Бернли»

В конце ноября и начале декабря ланкаширцы выдали серию из трех поражений подряд. Они уступили дома 0:2 «Кристал Пэлас» и 1:4 «Ман Сити», а также были разгромлены 0:5 в гостях «Тоттенхэмом».

Следующие две встречи АПЛ «бордовые» выиграли, поочередно одолев со счетом 1:0 «Ньюкасл» дома и «Борнмут» на выезде.

Затем «Бернли» на выезде уступил «Эвертону» (0:1), а в предыдущем туре команда снова проиграла — «МЮ» (0:1). После чего серия поражений достигла трех матчей из-за неудачи против «Астон Виллы» (1:2).

После 20 туров АПЛ клуб, который в прошлом своем поединке победил «Питерборо» (4:2) в Кубке Англии с 24 очками на 15-м месте.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 5,50.

Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0