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    Пробьет ли «Челси» оборону «Бернли»?

    «Челси» — «Бернли». Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 января 2020 года

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    Прогноз на «Челси» — «Бернли»
    «Челси» победил в прошлом матче
    В субботу, 11 января, «Челси» на своем поле примет «Бернли» в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Января 2020 года
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    «Челси»

    Клуб в последнее время выступает нестабильно, чередуя победные результаты с поражениями или ничьими в АПЛ. Еще в середине декабря «синие» уступили в родных пенатах 0:1 «Борнмуту».

    Потом одолели 2:0 «Тоттенхэм» в его логове, после чего были повержены дома 0:2 «Саутгемптоном», а накануне по-волевому переиграли в гостях «Арсенал» — 2:1.

    В предыдущем туре лондонцы сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1) на выезде в АПЛ. После 21 тура «аристократы» с 36 очками находятся на четвертой позиции в турнирной таблице.

    Календарь и таблица АПЛ

    В своем прошлом поединке «Челси» победил дома «Ноттингем» (2:0) в третьем раунде Кубка Англии.

    «Бернли»

    В конце ноября и начале декабря ланкаширцы выдали серию из трех поражений подряд. Они уступили дома 0:2 «Кристал Пэлас» и 1:4 «Ман Сити», а также были разгромлены 0:5 в гостях «Тоттенхэмом».

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    Следующие две встречи АПЛ «бордовые» выиграли, поочередно одолев со счетом 1:0 «Ньюкасл» дома и «Борнмут» на выезде.

    Затем «Бернли» на выезде уступил «Эвертону» (0:1), а в предыдущем туре команда снова проиграла — «МЮ» (0:1). После чего серия поражений достигла трех матчей из-за неудачи против «Астон Виллы» (1:2).

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    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,27, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 5,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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