«Шеффилд» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч АПЛ 10 января 2020 года

В пятницу, 10 января, «Шеффилд Юнайтед» примет на своем поле «Вест Хэм» в рамках 22 тура АПЛ. Команды сойдутся на арене «Брэммел Лэйн». Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Шеффилд» — «Вест Хэм».

«Шеффилд Юнайтед»

Подопечные Криса Уайлдера начали декабрь с того, что на своем поле уступили «Ньюкаслу» (0:2), прервав семиматчевую беспроигрышную серию.

Затем «Шеффилд» одержал выездную волевую победу над «Норвичем» (2:1), дома обыграл «Астон Виллу» (2:0)благодаря дублю Флека и на выезде справился с «Брайтоном» (1:0).

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На этом победная серия кончилась — в конце декабря «клинки» дома поделили очки с «Уотфордом» (1:1), а также потерпели гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

Январь начался с выездного поражения от «Ливерпуля» (0:2), а в последнем матче «Шеффилд» победил дома «Файлд» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

С 29 очками после 21 тура «Шеффилд» занимает 8 место. Разница мячей 23-21, пять голов забил Лис Муссе, еще 4 — Джон Флек, три мяча записал на свой счет Джон Ландстрем.

В первом круге команды сыграли вничью в Лондоне — 1:1.

«Вест Хэм»

В декабре «молотобойцы» проиграли на выезде «Вулверхэмптону» (0:2) и дому уступили «Арсеналу» (1:3), обыграв при этом «Саутгемптон» (1:0) в гостях.

Встреча с «Ливерпулем» была перенесена, поскольку «красные» выступали на клубном чемпионате мира.

Затем кларетовые на выезде уступили «Кристал Пэласу» (1:2) пропустив на последних минутах, и дома уступили «Лестеру» (1:2).

После этого клуб уволил главного тренера Мануэля Пеллегрини и заменил его Дэвидом Мойесом. В первом матче под руководством нового рулевого лондонцы разгромили в рамках АПЛ дома «Борнмут» (4:0).

В последнем матче, в рамках 1/32 финала Кубка Англии «Вест Хэм» победил на выезде «Джиллингем» со счетом 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

С 22 очками после 20 матчей «Шеффилд» занимает 16 место. Разница мячей 25-32, шесть голов забил Себастьян Аллер.

Прогноз

На победу «Шеффилда» букмекеры дают коэффициент 1,85, на ничейный результат в основное время — 3,55, а на победу «Вест Хэма» — 4,35.

Можно прогнозировать, что на своем поле «Шеффилд» как минимум не проиграет, несмотря на эмоциональную встряску, полученную «Вест Хэмом» при смене тренера.

Вряд ли матч будет очень результативным — интересны варианты ТМ 2,5 за 1,80 и «Обе забьют — нет» за 1,85. 0