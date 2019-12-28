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    Отличный шанс для «Лестера», чтобы прервать серию неудач

    «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Вест Хэм» — «Лестер»
    Джеймс Мэддисон
    В рамках 20-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Лестер». Матч пройдет 28 декабря на «Олимпийском стадионе» в Лондоне«. Начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Декабря 2019 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 20:30 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.91
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» испытывает серьезные трудности. В последних десяти матчах АПЛ команда Мануэля Пеллегрини одержала лишь две победы при одной ничьей и семь раз проиграла. Лишь два раза в этих десяти играх «молотобойцы» смогли забить больше гола за игру.

    В последних трех турах «Вест Хэм» сперва проиграл «Арсеналу» (1:3), затем одолел «Саутгемптон» (1:0), после чего уступил «Кристал Пэласу» (1:2).

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    В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» скатился уже на семнадцатое место. У команды в активе 19 очков и от зоны вылета ее отделяет лишь 1 очко. У «молотобойцев» 20 забитых мячей и 30 пропущенных.

    Родные стены не являются для «Вест Хэма» крепостью. В текущем чемпионате команда дома играет даже хуже, чем на выезде — 2 победы, 1 ничья и 5 поражений (на выезде 3 победы, 3 ничьи и 4 поражения).

    «Лестер»

    «Лестер», если и надеялся всерьез побороться за чемпионский титул, то потерял эти надежды после матча с «Ливерпулем», который состоялся 26 декабря. Команда Брендана Рождерса проиграла со счетом 0:4.

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    • Перед этим «Лестер» проиграл и еще одному соседу по турнирной таблице — «Ман Сити». (1:3).

    Теперь отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет уже 14 очков. У «Лестера» в активе 29 очков, 41 забитый мяч (третий лучший результат в лиге) и 18 пропущенных (второй лучший). «Лисы» могут потерять вторую позицию, так как у «Сити» на матч меньше.

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    На выезде у «Лестера» в текущем чемпионате 5 побед, 1 ничья и 3 поражения (всего «лисы» проиграли в чемпионате четыре раза).

    Прогноз

    На победу «Вест Хэма» в этом матче букмекеры дают коэффициент 4,12, на ничью — 3,94, а на победу «Лестера» — 1,91.

    «Вест Хэм» — в кризисе, в то же время «Лестер» проиграл в двух подряд матчах против грандов АПЛ и теперь нуждается в положительном результате, чтобы серия неудач не затянулась. «Лисы» должны пользоваться плохой формой «молотобойцев».

    Прогноз на матч — победа «Лестера» с коэффициентом 1,91. 0

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    «Вест Хэм» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
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