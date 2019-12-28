«Уотфорд» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

28 декабря в Уотфорде состоится матч 20 тура АПЛ между «Уотфордом» и «Астон Виллой». Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Уотфорд» — «Астон Вилла».

«Уотфорд»

«Уотфорд» в позапрошлом туре чемпионата Англии смог сотворить сенсацию, обыграв на своей арене «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Этой викторией «шершни» смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию. По ходу нее четыре игры были проиграны при одном ничейном исходе.

Но покинуть последнюю позицию в турнирной таблице АПЛ «золотисто-красные» сразу не смогли. Это получилось только после ничьей 1:1 против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.

У них на счету 13 очков и отставание от спасительной строки аж шесть пунктов.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» в АПЛ ведет борьбу за выживание. Команда Дина Смита после 19 туров набрала лишь 18 очков и располагается на 18-й позиции в турнирной таблице.

Серия поражений кларетовых в АПЛ насчитывала четыре матча подряд. В этих турах команда уступила «Челси» (1:2), «Лестеру» (1:4), «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).

Эту серию поражений команде удалось разбавить выходом в полуфинал Кубка английской лиги после победы в матче 1/4 финала «Астон Вилла» разгромила молодежный состав «Ливерпуля» — 5:0.

А в прошлом туре бирмингемцы победили дома «Норвич» — 1:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,7, а ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0