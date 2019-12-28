«Уотфорд» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

«Уотфорд»
«Уотфорд» в позапрошлом туре чемпионата Англии смог сотворить сенсацию, обыграв на своей арене «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.
Этой викторией «шершни» смогли прервать свою 5-матчевую безвыигрышную серию. По ходу нее четыре игры были проиграны при одном ничейном исходе.
Но покинуть последнюю позицию в турнирной таблице АПЛ «золотисто-красные» сразу не смогли. Это получилось только после ничьей 1:1 против «Шеффилд Юнайтед» на выезде.
У них на счету 13 очков и отставание от спасительной строки аж шесть пунктов.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» в АПЛ ведет борьбу за выживание. Команда Дина Смита после 19 туров набрала лишь 18 очков и располагается на 18-й позиции в турнирной таблице.
Серия поражений кларетовых в АПЛ насчитывала четыре матча подряд. В этих турах команда уступила «Челси» (1:2), «Лестеру» (1:4), «Шеффилд Юнайтед» (0:2) и «Саутгемптону» (1:3).
Эту серию поражений команде удалось разбавить выходом в полуфинал Кубка английской лиги после победы в матче 1/4 финала «Астон Вилла» разгромила молодежный состав «Ливерпуля» — 5:0.
А в прошлом туре бирмингемцы победили дома «Норвич» — 1:0.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 3,7, а ничья — в 3,75.
Рекомендуем ставить на то, что «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0