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    «Брайтон» — «Борнмут». Прогноз (к. 3.6) и ставки на матч АПЛ 28 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Брайтон» — «Борнмут»
    «Брайтон» идет на 15 месте АПЛ
    28 декабря в Брайтоне состоится матч 20 тура АПЛ между «Брайтоном» и «Борнмутом». Начало в 15:30 по мск. Прогноз на «Брайтон» — «Борнмут».

    «Брайтон»

    Хозяева располагаются во второй половине турнирной таблицы с 20 очками на счету. Они не побеждают уже четыре тура подряд, дважды сыграв вничью и дважды проиграв.

    В прошлый раз «чайки» проиграли «Тоттенхэму» (1:2), а перед этим «Шеффилд Юнайтед» (0:1). До этого дважды была ничья с «Криcтал Пэлас» (1:1) и «Вулверхэмптоном» (2:2).

    «Брайтон» пропускал в восьми последних встречах в рамках АПЛ. В среднем команде, которая идет на 15 месте, забивали по два гола.

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    «Борнмут»

    Декабрь для «вишен» начался с выездного поражения от «Кристал Пэласа» (0:1), при том, что большую часть матча подопечные Эдди Хау играли в большинстве.

    Оно стало четвертым подряд — ранее «Борнмут» проиграл «Ньюкаслу» (1:2), «Вулверхэмптону» (1:2) и «Тоттенхэму» (2:3).

    Серия поражений продолжилась крупным домашним поражением от «Ливерпуля» (0:3). Черную серию прервала выездная победа над «Челси» (1:0), вырванная на последних минутах.

    Однако в последних двух матчах «Борнмут» проиграл «Бернли» (0:1) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) дома.

    С 20 очками после 19 туров «Борнмут» занимает 16 место в таблице АПЛ.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,6, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Брайтон» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

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