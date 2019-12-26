«Борнмут» — «Арсенал». Прогноз (к 2.05) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 26 декабря 2019 года

В четверг, 26 декабря, «Борнут» на своем поле примет «Арсенал» в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Виталити», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Арсенал».

«Борнмут»

Декабрь для «вишен» начался с выездного поражения от «Кристал Пэласа» (0:1), при том, что большую часть матча подопечные Эдди Хау играли в большинстве.

Оно стало четвертым подряд — ранее «Борнмут» проиграл «Ньюкаслу» (1:2), «Вулверхэмптону» (1:2) и «Тоттенхэму» (2:3).

Все прогнозы на АПЛ

Серия поражений продолжилась крупным домашним поражением от «Ливерпуля» (0:3). Черную серию прервала выездная победа над «Челси» (1:0), вырванная на последних минутах.

Однако в последнем матче «Борнмут» дома проиграл «Бернли» (0:1), пропустив на последних минутах.

С 19 очками после 18 туров «Борнмут» занимает 14 место в таблице АПЛ. Разница мячей 19-25, шесть голов забил Харри Уилсон.

В первом круге «Арсенал» победил дома со счетом 1:0. В прошлом сезоне «Борнмут» проиграл оба матча: со счетом 1:2 дома и 1:5 в гостях.

«Арсенал»

В конце ноября «канониры» дома уступили в Лиге Европы «Анйтрахту» (1:2), после чего Унаи Эмери был отправлен в отставку с поста главного тренера, где его временно сменил Фреди Юндберг.

Безвыигрышная серия к тому моменты составляла 7 матчей. После смены тренера «Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Норвичем» (2:2) и дома проиграл «Брайтону» (1:2), пропустив в концовке.

Долгожданная победа случилась в выездном матче с «Вест Хэмом» — пропустив в первом тайме, «Арсенал» трижды забил после перерыва — 3:1.

В последнем матче Лиги Европы «канониры» ушли от выездного поражения в матче со «Стандардом» (2:2), отыгравшись со счета 0:2, и сумев выйти из группы.

В последних матчах «Арсенал» был дома разгромлен «Манчестер Сити» (0:3) и на выезде разошелся миром с «Эвертоном» (0:0).

После матча с «горожанами» лондонский клуб заключил контракт с новым главным тренером Микелем Артетой, но матч с «ирисками» он наблюдал с трибун.

Календарь и таблица АПЛ

В чемпионате Англии «Арсенал» с 23 очками после 18 туров занимает 11-е место. Разница мячей 24-27, 11 голов забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Прогноз

На победу «Борнмута» букмекеры дают коэффициент 3,50, на ничейный результат в основное время — 3,80, а на победу «Арсенала» — 2,00.

Смена тренера должна придать «Арсеналу» эмоций, а «Борнмут» находится не в лучшей форме. Прогнозируем, что «канониры» не проиграют.

Можно ждать результативного матча — интересны варианты ТБ 2,5 за 1,55 и «Обе забьют» за 1,50. 0