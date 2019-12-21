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    Возьмет ли «Монтеррей» вторую «бронзу» на ККМ?

    «Монтеррей» — «Аль-Хиляль». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Клубного чемпионата мира 21 декабря 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира
    Прогноз на «Монтеррей» — «Аль-Хиляль»
    Рохелио Фунес Мори
    В матче за третье место Клубного чемпионата мира встретятся мексиканский «Монтеррей» и саудовский «Аль-Хиляль». Матч пройдет 21 декабря на Международном стадионе Халифа в Дохе. Начало игры — в 17:30 мск. Прогноз на «Монтеррей» — «Аль-Хиляль».

    «Монтеррей»

    Мексиканский «Монтеррей» принимает участие в этом ККМ, как победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2019. В финале континентального турнира «полосатые» одолели соотечественников из «Тигрес УАНЛ» — 1:0 и 1:1.

    На полях Катара «банда» провела уже уже два поединка. На четвертьфинальной стадии она переиграла катарский «Аль-Садд» (3:2), пропустив второй гол уже в самом конце игры.

    А в полуфинальной стадии «бело-синие» дали бой грозному «Ливерпулю». После пропущенного мяча на 11 минуте, мексиканцы через три минуты счет сравняли. Ничейный результат продержался аж до 90-й минуты, но гол Фирмино не дал перевести игру в овертайм.

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    Отметим, что «Монтеррей» уже завоевывал бронзу ККМ. В 2012 году после поражения в 1/2 финале от «Челси» (1:3), они в матче за 3 место одолели египетский «Аль-Ахли» (2:0).

    «Аль-Хиляль»

    На Клубный кубок мира «Аль-Хиляль» квалифицировался как победитель азиатской Лиги чемпионов, выиграв свой третий трофей в истории.

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    • Начали этот турнир «лидеры» с минимальной победы в 1/4 финала над чемпионом Африки, тунисским «Эсперансом» со счетом 1:0. Единственный гол в той игре на 73-й минуте забил Бафетимби Гомис.

    В полуфинале дружине Рэзвана Луческу противостоял бразильский «Фламенго». Чемпионы Азии смогли выиграть первый тайм, но во второй половине трижды пропустили и отправились только в «утешительный финал».

    Прогноз на «Монтеррей» — «Аль-Хиляль»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляля» в основное время предлагают — 2.20.

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    На викторию «Монтеррея» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.75.

    Проход: «Аль-Хиляля» — 1.70, «Монтеррея» — 2.35.

    Прогнозируем, что чемпион Северной Америки сможет переиграть чемпиона Азии и второй раз в своей истории завоюет «бронзу» ККМ. 0

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    «Монтеррей» — «Аль-Хиляль». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч Клубного чемпионата мира 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Монтеррей» — «Аль-Хиляль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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