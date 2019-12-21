«Борнмут» — «Бернли». Прогноз (к. 4.20) и ставки на матч АПЛ 21 декабря 2019 года

21 декабря в Борнмуте состоится матч 18 тура АПЛ между «Борнмутом» и «Бернли». Местом проведения поединка будет стадион «Виталити». Начало в 18:00 по мск. Прогноз на «Борнмут» — «Бернли».

«Борнмут»

На данном этапе чемпионата Англии коллектив из одноименного города находится на 14 месте в турнирной таблице с 19 очками в запасе.

После поражения от «Арсенала» (0:1) подопечные Эдди Хау сыграли вничью с «Норвичем» (0:0) и «Уотфордом» (0:0).

2 ноября в родных стенах хозяева разобрались с «Манчестер Юнайтед» (1:0). После чего «Борнмут» потерпел поражения в пяти поединках.

Все прогнозы на футбол

В этих матчах «вишни» были слабее «Ньюкасла» (1:2), «Вулверхэмптона» (1:2), «Тоттенхэма» (2:3), «Кристал Пэлас» (0:1) и «Ливерпуля» (0:3).

Тем не менее, серия из пяти поражений прервалась неожиданной победой над «Челси» (1:0) в гостях.

«Бернли»

До предыдущего тура «Бернли» также проиграл несколько матчей кряду. Примечательно, что поражения последовали за двумя подряд победами.

Сперва подопечные Шона Дайча разгромили «Вест Хэм» (3:0) и «Уотфорд» (3:0). Но затем уступили «Кристал Пэлас» (0:2), «Манчестер Сити» (1:4) и «Тоттенхэму» (0:5).

Тем не менее, в прошлом туре кларетовым удалось победить дома «Ньюкасл» (1:0). Теперь у команды 21 очко и 12-я позиция.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,0, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Борнмут» выиграет, и обе команды забьют за 4,2. 0