«Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года

В 18 туре украинской Премьер-лиги «Заря» будет принимать «Шахтер». Матч состоится 14 декабря на «Славутич-Арене». Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Заря» — «Шахтер».

«Заря»

На данный момент этот коллектив имеет в своем активе 34 очка, добытых в 17 матчах, благодаря чему он идет вторым в таблице, отставая от «Шахтера» на 13 пунктов.

В недавних поединках подопечные Виктора Скрипника улучшили свои результаты, выиграв 6 из 8 последних встреч.

В 11 и 12 турах УПЛ «Заря» одолела «Десну» (2:1) и «Ворсклу» (4:0), после чего вылетела от «Александрии» из Кубка Украины, уступив по пенальти (1:1, 4:5). А затем «мужики» победили «Днепр-1» (4:1) и «Колос» (2:0).

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В 15 туре чемпионата страны черно-белые вновь были слабее «Александрии» (0:1), но в следующих матчах «Заря» разобралась с «Карпатами» (2:0) и киевским «Динамо» (2:1).

«Шахтер»

За 17 туров чемпионата Украины «кроты» смогли заработать 47 баллов. Это делает их безоговорочными лидерами общекомандного рейтинга УПЛ.

Не так давно «горняки» вылетели из Кубка страны, уступив киевскому «Динамо» в дополнительное время (1:2). А после этого «Шахтер» одолел «Карпаты» (3:0) и расписал мировую во встрече с «Динамо» Загреб (3:3).

В 14 туре украинского первенства «горняки» взяли реванш у «Динамо» Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили «Львов» (4:1).

Выездные встречи с «Ман Сити» в ЛЧ и «Мариуполем» в УПЛ завершились ничейными результатами со счетом 1:1. А 6 декабря «Шахтер» одолел «Олимпик» (3:0). В последнем туре Лиги чемпионов оранжево-черные уступили «Аталанте» (0:3), вследствие чего они вылетели в Лигу Европы.

Прогноз

Победа «Зари» в этой встрече оценивается в 5,00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Шахтера» — 1,62.

В данном противостоянии «горняки» постараются оправиться от поражения от «Аталанты». Наш прогноз на матч — победа «Шахтера» с коэффициентом 1,62. 0