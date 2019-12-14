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    «Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Заря» — «Шахтер»
    Тайсон
    В 18 туре украинской Премьер-лиги «Заря» будет принимать «Шахтер». Матч состоится 14 декабря на «Славутич-Арене». Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Заря» — «Шахтер».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.62
  • Играть!
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    «Заря»

    На данный момент этот коллектив имеет в своем активе 34 очка, добытых в 17 матчах, благодаря чему он идет вторым в таблице, отставая от «Шахтера» на 13 пунктов.

    В недавних поединках подопечные Виктора Скрипника улучшили свои результаты, выиграв 6 из 8 последних встреч.

    В 11 и 12 турах УПЛ «Заря» одолела «Десну» (2:1) и «Ворсклу» (4:0), после чего вылетела от «Александрии» из Кубка Украины, уступив по пенальти (1:1, 4:5). А затем «мужики» победили «Днепр-1» (4:1) и «Колос» (2:0).

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    В 15 туре чемпионата страны черно-белые вновь были слабее «Александрии» (0:1), но в следующих матчах «Заря» разобралась с «Карпатами» (2:0) и киевским «Динамо» (2:1).

    «Шахтер»

    За 17 туров чемпионата Украины «кроты» смогли заработать 47 баллов. Это делает их безоговорочными лидерами общекомандного рейтинга УПЛ.

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    • Не так давно «горняки» вылетели из Кубка страны, уступив киевскому «Динамо» в дополнительное время (1:2). А после этого «Шахтер» одолел «Карпаты» (3:0) и расписал мировую во встрече с «Динамо» Загреб (3:3).

    В 14 туре украинского первенства «горняки» взяли реванш у «Динамо» Киев (1:0). Затем подопечные Луиша Каштру разгромили «Львов» (4:1).

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    Выездные встречи с «Ман Сити» в ЛЧ и «Мариуполем» в УПЛ завершились ничейными результатами со счетом 1:1. А 6 декабря «Шахтер» одолел «Олимпик» (3:0). В последнем туре Лиги чемпионов оранжево-черные уступили «Аталанте» (0:3), вследствие чего они вылетели в Лигу Европы.

    Прогноз

    Победа «Зари» в этой встрече оценивается в 5,00, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,30, а на победу «Шахтера» — 1,62.

    В данном противостоянии «горняки» постараются оправиться от поражения от «Аталанты». Наш прогноз на матч — победа «Шахтера» с коэффициентом 1,62. 0

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    «Заря» — «Шахтер». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч УПЛ 14 декабря 2019 года. Прогноз на «Заря» — «Шахтер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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