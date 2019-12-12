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    Способна ли «Рома» на последний рывок перед плей-офф?

    «Рома» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Рома» — «Вольфсберг»
    Александр Коларов
    В шестом туре группового этапа Лиги Европы «Рома» будет принимать «Вольфсберг». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 12 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Рома» — «Вольфсберг».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 12 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.13
  • X
  • 8.25
  • 2
  • 21.00
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    «Рома»

    На данном этапе еврокубковой кампании итальянский коллектив занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея 8 баллов на счету. Столько же очков в копилке «Боруссии» М. В активе «Башакшехира» — 7 пунктов.

    Не так давно римляне потерпели два поражения кряду. Сперва «волки» уступили «Боруссии» М в Лиге Европы (1:2), а чуть позже они были слабее «Пармы» в Серии А (0:2).

    Но после осечки в 12 туре итальянского первенства «Рома» смогла трижды выиграть. 24 ноября желто-красные разобрались с «Брешией» (3:0). Несколькими днями позже клуб из столицы Италии одолел «Башакшехир» (3:0).

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    Еще три мяча подопечные Паулу Фонсеки забили «Вероне» в домашнем первенстве (3:1), а недавняя встреча с «Интером» завершилась ничьей (0:0).

    «Вольфсберг»

    В пяти поединках группового этапа ЛЕ клуб из Австрии сумел заработать 4 балла. Без шансов на выход из группы команда занимает четвертую строчку в таблице.

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    • В последних матчах этот коллектив демонстрирует ужасные результаты. 7 ноября на «Меркур-Арене» хозяева потерпели поражение от «Башакшехира» (0:3), а затем «Вольфсберг» уступил «РБ Зальцбургу» в Бундеслиге (0:3).

    В 15 туре домашнего первенства гости на «Паппельштадион» разгромили «Маттерсбург» (4:1), после чего в ЛЕ австрийцы оказались слабее «Боруссии» М (0:1).

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    1 декабря «Вольфсберг» на выезде не справился с «Альтахом» (1:2), а спустя неделю он проиграл ЛАСКу (1:3).

    Прогноз

    На победу «Ромы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,17, на ничью — 8,20, а на победу «Вольфсберга» — 17,5.

    На «Олимпико» австрийцы не смогут помешать мотивированной «Роме» завоевать три очка, которые обеспечат ей путевку в плей-офф. Наш прогноз на матч — «Рома» победит и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,55. 0

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    «Рома» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года. Прогноз на «Рома» — «Вольфсберг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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