АПОЭЛ — «Севилья». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 12 декабря 2019 года

В шестом туре группового этапа Лиги Европы АПОЭЛ будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе ГСП 12 декабря. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на АПОЭЛ — «Севилья».

АПОЭЛ

Кипрская команда из Никосии за пять матчей группового этапа ЛЕ сумела заработать 7 пунктов. Благодаря этому коллектив идет вторым в Группе A, опережая ближайшего преследователя на 3 балла.

Этим ближайшим оппонентом является «Карабах», над которым АПОЭЛ одержал верх в очной встрече 7 ноября (2:1). В случае равенства очков данный показатель будет ключевым в споре за плей-офф.

Затем в домашнем первенстве подопечные Томаса Долля расписали мировую с «Аполлоном» (1:1). В 10 туре чемпионата Кипра «Легенда» разобралась с клубом «Пафос» (3:0).

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Позже в еврокубках АПОЭЛ переиграл «Дюделанж» (2:0), после чего команда сыграла вничью с «Омонией» (0:0) и потерпела поражение от «Олимпиакоса» Никосия (0:2).

«Севилья»

Испанский коллектив из одноименного города находится на первой строчке в таблице. В 5 турах эта команда заработала 15 очков.

30 октября красно-белые сыграли вничью с «Валенсией» в рамках 11 тура Примеры (1:1). Из-за этого результата прервалась трехматчевая победная серия клуба. Миром завершилась и следующая встреча с «Атлетико» (1:1).

Но затем подопечные Юлена Лопетеги разгромили «Дюделанж» в Лиге Европы (5:2), одержали верх над «Бетисом» в андалусийском дерби (2:1), переиграли «Вальядолид» (1:0), а также оказались сильнее «Карабаха» на евроарене (2:0).

В декабре «Севилья» с минимальным преимуществом победила «Леганес» (1:0), а во встрече с «Осасуной» все завершилось ничьей (1:1).

Прогноз

На победу АПОЭЛа в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,70, на ничью — 3,60, а на победу «Севильи» — 2,04.

В поединке на стадионе ГСП соперники, не имеющие мотивации, не станут напрягаться, играя от ворот до ворот. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,58. 0