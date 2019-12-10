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    Помешает ли «Бенфика» выйти из группы «Зениту»?

    «Бенфика» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Бенфика» — «Зенит»
    «Зенит» — «Бенфика»
    В 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» будет принимать «Зенит». Игра пройдет на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Зенит».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 10 Декабря 2019 года
    Бенфика
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    «Бенфика»

    В Лиге чемпионов португальцы стартовали с домашнего поражения от немецкого «Лейпцига» (1:2), пропустив два мяча в концовке, отквитав один, но не уйдя от поражения.

    Во втором туре, «Бенфика» уступила на выезде «Зениту» — 1:3. По ходу матча гости уступали 0:3, и только в конце матча забили один мяч.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Лишь в третьем туре лиссабонцы набрали первые очки, с большим трудом победив «Лион» на своем поле (2:1) — победный гол был забит на последних минутах.

    Но уже в ответном выездном поединке «Бенфика» была слабее «Лиона» (1:3). Пропустив дважды до перерыва, «орлы» отквитали один мяч во втором тайме, но пропустили на последних минутах.

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    • В пятом туре «Бенфика» упустила выездную победу над «Лейпцигом» (2:2). Ведя 2:0, португальцы пропустили два мяча на последних минутах и лишились шансов на выход из группы.

    В последних матчах «Бенфика» дома разгромила «Маритину» (4:0) в чемпионате Португалии, затем на выезде сыграла вничью с «Ковильей» (1:1) в Кубке Лиги и в гостях разгромила «Боавишту» (4:1).

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    • В чемпионате Португалии «Бенфика» с 36 очками возглавляет таблицу, на 5 очков обгоняя «Порту». В группе G Лиги чемпионов португальцы с 4 очками и разницей мячей 7-11 замыкают таблицу.

    «Зенит»

    В Лиге чемпионов питерцы стартовали непростым выездным матчем с «Лионом» (1:1). Открыв счет перед перерывом, «Зенит» пропустил с пенальти в начале второго тайма.

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    • Во втором туре группового этапа ЛЧ «Зенит» победил лиссабонскую «Бенфику» (3:1), пропустив единственный мяч на последних минутах, при счете 3:0.

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    • Выезд в гости к «Лейпцигу» в рамках 3-го тура Лиги чемпионов закончился поражением 1:2. Питерцы забили до перерыва, но дважды пропустили во втором тайме.

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    Ответный матч с «РБ Лейпцигом» завершился домашним поражением со счетом 0:2. Питерцы пропустили перед перерывом и в середине второго тайма, не имея особых шансов отыграться.

    В 5-м туре «Зенит» обыграл «Лион» на своем поле со счетом 2:0, а в последних матчах РПЛ дома справился в меньшинстве со «Спартаком» (1:0) и разгромил «Динамо» (3:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 19 туров РПЛ «Зенит» с 45 очками идет на 1-м месте. Разница мячей 33-9, 11 голов забил Артем Дзюба, еще 7 — Сердар Азмун.

    В группе G Лиги чемпионов «Зенит» с 7 очками занимает вторую строчку, обгоняя «Лион» по доп. показателям. Разница мячей 7-6.

    Прогноз

    На победу «Зенита» букмекеры дают коэффициент 3,20, на ничейный результат в основное время — 3,50, а на победу «Бенфика» — 2,20.

    Чтобы не зависть от результата «Лиона», питерцам нужно побеждать на выезде. Возможно, «Бенфика» захочет хлопнуть дверью, но «Зенит» набрал неплохой ход и команда Семака не проиграет в Лиссабоне.

    «Бенфика» много забивает, но и пропускает немало, так что можно ожидать, что матч не обойдется без забитых мячей в те и другие ворота. 0

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    «Бенфика» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года. Прогноз на «Бенфика» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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