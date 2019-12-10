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    Позволит ли «Аякс» выйти в плей-офф ЛЧ «Валенсии»?

    «Аякс» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.70) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Аякс» — «Валенсия»
    «Аякс» устраивает ничья для выхода в плей-офф
    В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» будет принимать «Валенсию». Игра пройдет на стадионе «Йохан Кройфф Арена» 10 декабря. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Аякс» — «Валенсия».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 10 Декабря 2019 года
    Аякс
    • Аякс 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.65
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 4.70
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    «Аякс»

    На данный момент амстердамский коллектив с 10 очками находится на первом месте в турнирной таблице. На два балла меньше у нынешнего соперника и «Челси».

    В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «божьи сыновья» стартовали с уверенной победы над «Лиллем» (3:0). С таким же результатом в пользу голландцев завершилась и встреча на «Месталье» с левантийцами (3:0).

    А затем в родных стенах «Аякс» минимально уступил «Челси» (0:1), после чего в сумасшедшей битве на «Стэмфорд Бридж» эти команды разошлись миром (4:4).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В пятом туре чемпион Нидерландов победил на выезде «Лилль» (2:0), поэтому для выхода в плей-офф его устроит и ничья.

    Примечательно, к грядущему матчу клуб подходит после поражения от «Виллем II» в Эредивизии, которое прервало серию без неудач в семь поединков во всех турнирах.

    «Валенсия»

    В пяти турах на евроарене испанскому коллективу из одноименного города удалось заработать восемь баллов.

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    Это позволяет оранжевым идти вторыми в таблице Группы H, опережая «Челси» по дополнительным показателям и уступая «Аяксу» на два пункта.

    В первом поединке Лиги чемпионов «летучие мыши» на «Стэмфорд Бридж» сумели победить нынешнего оппонента (0:1), но в следующей игре в еврокубках «Валенсия» была разгромлена «Аяксом» (0:3).

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    • Еще одна встреча в ЛЧ завершилась ничейным результатом в противостоянии с «Лиллем» (1:1). А после этого подопечные Альберта Селадеса разгромили французов дома — 4:1.

    В пятом туре «Летучие Мыши» разошлись миром 2:2 с английским клубом, и теперь им, скорее всего, нужно побеждать, чтобы выйти в 1/8 финала.

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    В трех последних играх во всех турнирах коллектив не проигрывает, победив в двух предыдущих матчах, которые пришлись на Примеру.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,63, тогда как успех гостей оценивается в 4,6, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аякс» выиграет, и обе команды забьют за 2,7. 0

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